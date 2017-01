Arbeitsvertrag schon in der Tasche

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Kfz-Mechatroniker ist mein Traumberuf", sagte Michael Jaenicke. "Ich wollte schon immer wissen, wie die Technik in einem Auto funktioniert." Der Rathenower wurde am Mittwoch durch die Handwerkskammer (HWK) Potsdam als Azubi des Monats Januar 2017 ausgezeichnet.

Azubi des Monats und doch eigentlich schon Geselle: Michael Jaenicke an einem Fahrzeug in der Werkstatt des Autohauses. © weber

Am Vortag hatte Michael Jaenicke nach 3,5 Jahren Lehre seine Gesellenprüfung vor der Kfz-Innung bestanden und hat bereits einen Arbeitsvertrag für seinen Lehrbetrieb, das Autohaus Klaus & Krohnen, in der Tasche. "Ich schätze Michael als höflichen, zuvorkommenden und pünktlichen Mitarbeiter", so Co-Geschäftsführer Lothar Klaus. "Er ist sehr interessiert, informiert sich über technische Neuerungen und arbeitet recht selbstständig. Bei beiden Meistern hat er ein Stein im Brett."

Bereits in der neunten Klasse absolvierte der damalige Bürgel-Gesamtschüler ein Praktikum in einer Autowerkstatt, das in der zehnten Klasse bereits im Autohaus Klaus & Krohnen. "Das Arbeitsklima hier ist sehr gut. Mir gefiel hier gleich alles", so der frisch gebackene Geselle und Azubi des Monats im Kammerbezirk. Während seiner Lehrer hat er viele überbetriebliche Lehrgänge besucht und das Autohaus zwei Mal auf dem jährlichen Berufemarkt in Brandenburg an der Havel mit vertreten. Das Autohaus unterstützte Jaenicke bereits als Azubi mit einer Weiterbildung zum Systemtechniker. Und der 19-Jährige hat schon feste Zukunftspläne. Sein Wunsch, bald einen Meisterlehrgang zu besuchen, wird auch weiter durch seinen Arbeitgeber mit getragen.

"Die Handwerkskammer zeichnet seit 2014 regelmäßig einen Azubi des Monats aus, um besonders leistungsstarke Azubis zu würdigen und auch das Handwerk vor Ort als Wirtschaft von nebenan in den Mittelpunkt zu rücken", erzählte HWK-Hauptgeschäftsführer Ralph Bührig während der Ehrung.

"An den Standorten in Rathenow und Brandenburg an der Havel mit insgesamt 19 Angestellten werden derzeit zwei Azubis ausgebildet", erklärt Co-Geschäftsführer Lothar Klaus. Der Rathenower hatte im August 1989 sein Gewerbe als Karrosseriebauer für Trabants angemeldet. Im Folgejahr baute er das Autohaus im Falkenweg auf. 1991 kam Partner Wolfgang Krohnen dazu. Das neue Autohaus wurde im Juni 1992 eröffnet. Bisher hat die Firma insgesamt 19 Azubis ausgebildet.

Im hiesigen HWK-Kammerbezirk werden derzeit insgesamt 790 junge Männer und Frauen im Lehrberuf Kfz-Mechatroniker/in ausgebildet. Die Handwerkskammer Potsdam vertritt in den Landkreisen Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und in den kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel rund 17.300 Mitgliedsbetriebe mit mehr als 70.000 Beschäftigten.