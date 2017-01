Von Auto erfasst: FuÃŸgÃ¤nger schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In Falkensee ist am Donnerstagmorgen ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann unvermittelt auf die Straße gelaufen. Eine Autofahrerin konnte den Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Der schwerverletzte 53-jährige Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Berlin ausgeflogen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Spandauer Straße kurzzeitig komplett gesperrt werden.