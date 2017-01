Innenminister:Â Regelungen zur VideoÃ¼berwachung auf PrÃ¼fstand

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Regelungen zur Videoüberwachung kommen auch in Brandenburg auf den Prüfstand. Derzeit könne die Polizei zum Beispiel an Kriminalitätsschwerpunkten die Videotechnik einsetzen, nicht aber an Orten, die womöglich ein Ziel von Anschlägen werden könnten, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags.