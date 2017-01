artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen bis zum Jahr 2035 rund 1000 neue U-Bahn-Wagen anschaffen. Das geht aus einer Ausschreibung der BVG im Amtsblatt der Europäischen Union hervor. Demnach streben die Verkehrsbetriebe einen Rahmenvertrag an, der eine Bestellung von Fahrzeugen in mehreren Stufen ermöglicht, wie BVG-Sprecherin Petra Reetz am Donnerstag erläuterte. Der Fuhrpark soll so schrittweise erneuert werden. Der BVG-Aufsichtsrat hatte Ende Oktober beschlossen, die Ausschreibung in die Wege zu leiten. Über Details berichtete die "Berliner Morgenpost" (Donnerstag).