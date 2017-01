Doris JÃ¤hmlich zu Gast im Schloss Bellevue

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Rathenow (MOZ) Am Dienstag empfing Bundespräsident Joachim Gauck in seinem Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin die Vertreter von Spitzenverbänden aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Sport, Vertreter von Kirchen, von Stiftungen und aus der Bundespolitik. Jedes Jahr sind auf Vorschlag der Landesministerien auch Bürger aus den Bundesländern eingeladen, die sich mit ihrem ehrenamtlichen Engagement beispielhaft für die Gesellschaft einsetzen. Unter den rund 70 Bürgern stammten sechs aus Brandenburg. Eine von ihnen war Doris Jähmlich.

"Als ich Mitte Dezember die Einladung mit der Post erhielt, wollte ich es erst gar nicht glauben", so die Rathenowerin, die sich unter anderem im Aktionsbündnis "Tolerantes Rathenow" engagiert.

"Es ist wichtig, dass die Hilfe vor Ort auch ankommt", meinte sie. So wie bei der Aktion Orangenbäume für ein Dorf in Gambia. Seit einem Jahr unterstützt sie die Arbeit des Fördervereins der Kita Spatzennest in Göttlin, der mit der Aktion "Kinder der halben Sonne" unter anderem das Projekt in dem westafrikanischen Staat unterstützt.

Neben Doris Jähmlich empfing Joachim Gauck, der im Februar nicht für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident kandidiert, mit Christian Görke einen zweiten Rathenower. Als stellvertretender Ministerpräsident vertrat er das Land Brandenburg offiziell beim Neujahrsempfang und hatte auch Doris Jähmlich für den Empfang beim Bundespräsidenten vorgeschlagen.

Nach der Begrüßung durch Joachim Gauck und seiner Lebenspartnerin Daniela Schadt im Langhans-Saal wurden die eingeladenen Bürger noch zum Mittagessen im Schloss Bellevue eingeladen. "Ich halte das, was ich mache, für nicht so besonders. Die Hilfe für andere Menschen funktioniert nur in einem Netzwerk mit anderen Menschen. Diese könnten ebenso hier an meiner Stelle stehen", so Doris Jähmlich. "Im alltäglichen Umgang mit Fremden genügt manchmal auch einfach nur ein Lächeln oder ein freundliches Wort."

Doris Jähmlich ging Ende 2015 nach 43 Berufsjahren als Lehrerin in den Ruhestand. Seit 1991 an der Bürgel-Schule tätig, koordinierte Doris Jähmlich in den letzten zehn Jahren die Aktivitäten der Schule als Unesco-Projektschule. Vor zehn Jahren initiierte sie mit dem Landesfußballbund die Schiedsrichterausbildung von Bürgelschülern, von denen vier derzeit Spiele auf Landesebene pfeifen. Außerdem begleitete Doris Jähmlich die Schülerhilfe von Bürgel-Schülern für Asylbewerberkinder an der Scholl-Grundschule.