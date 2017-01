artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Bei der Aufnahmeprüfung für ein freies Zimmer in einer Studenten-WG kommt es zu einem Unfall. Ein Kandidat überlebt die Prozedur nicht. Aus Angst vor Strafverfolgung reagieren die Jurastudenten eher zögerlich. Zwei Jahre später feiern sie ihren Abschluss an der Küste und mit ihnen Heerscharen von Studenten. Die Truppe kommt in einem etwas abgelegenen Haus unter und fährt mit dem Boot zur Partylocation. Doch schon bald stellt sich heraus, dass niemand der Anwesenden für die Anmietung verantwortlich ist. Und irgendwie scheint es, dass man auch nie wirklich allein ist. Die düstere Vorahnung bestätigt sich schließlich, als eines der Mädchen überfallen wird und kurze Zeit später die erste Leiche auftaucht. Ganz offensichtlich hat es jemand auf die WG-Mitglieder abgesehen. Und dass der Vorfall von vor zwei Jahren dabei eine entscheidende Rolle spielt, ist unstrittig.

Kommt bekannt vor? Aber sicher. Martijn Heijne gibt sich nicht sonderlich viel Mühe, Anleihen bei Klassikern der Teenie-Slasher zu verbergen. Und auch den direkten Bezug zum Todesfall aus der Vergangenheit legt der Regisseur ziemlich schnell auf den Tisch. Es ist also nie die Frage ob, sondern nur wann sich der Killer outet. In dieser Beziehung dann vermag der Streifen tatsächlich etwas Konfusion zu stiften, was ihm die Eigenständigkeit bewahrt und die Spannung nicht in den Keller fallen lässt. Dafür schludert der Holländer dann aber in anderer Beziehung. Denn seine Opfer erweisen sich als äußerst zäh bzw. der Mörder als ziemlich unfähig. Und so überleben die meisten beim ersten Angriff die Attacken mit scharfem Gerät. Was dem Film leider komplett abgeht ist der schwarze Humor, der die Originale aus den späten 90er Jahren auszeichnete. Wer die Schocker von einst nicht kennt, kann sich Scream Week gern einlegen.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 108 Minuten; Verleih: WVG; Regie: Martijn Heijne; Carolien Spoor, Jelle de Jong, Holly Mae Brood; NL 2016