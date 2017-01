In a Valley of Violence

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ex-Soldat Paul ist 1890 auf der Flucht vor seiner eigenen Vergangenheit Richtung Mexiko. Er weiß, dass man den Menschen nicht trauen kann und verlässt sich daher nur noch auf seinen Hund. Im texanischen Denton dann aber gerät er unverschuldet mit Gilly aneinander. Der ist der Sohn vom Sheriff und der Meinung, dass er in dem gottverlassen Kaff das Sagen hat. Als sich Paul nicht provozieren lässt, ein ihm aufgezwungenes Duell glimpflich für den anderen ausgehen lässt und seiner Weg zieht, wird er von Gilly und dessen Handlanger überfallen. Sie töten den Hund und überschreiten damit eine Grenze. Paul kehrt nach Denton zurück. Und das der Sheriff zwar einsieht, dass der Soldat im Recht ist, dies aber nicht durchgehen lassen will, macht er sich den Meisterschützen zum Feind. Spätestens jetzt wissen auch die Einwohner von Denton, warum man diese Gegend The Valley of Violence nennt.