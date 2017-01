Mechanic Resurrection

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Arthur Bishop hat seinen Job an den Nagel gehängt. Leben und leben lassen ist die neue Devise des einstigen Profikillers. Zumindest bis zu jenem Tag, an dem sein alter Rivale Crain versucht, ihn zu neuen Aufträgen zu zwingen. So muss Bishop seinen lauschigen Unterschlupf in Rio verlassen und geht nach Thailand, wo ihn Crain natürlich aufspürt. Der entführt dann die neue Freundin von Arthur und hat ihn somit in der Hand. Drei Ziele in kürzester Zeit müssen ausgeschaltet werden. Und es soll immer nach einem Unfall aussehen, will Gina überleben. Bishop muss also noch einmal über sich hinauswachsen und hat dabei natürlich auch einen Plan in der Tasche, wie er seinen lästigen Widersacher für immer los wird.