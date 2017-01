artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Als erstes Mitglied seiner Familie besucht Jesse Owens 1934 eine Universität. Doch an der Ohio State ist der Schwarze nicht gerade willkommen. Allein seine läuferischen Fähigkeiten verhelfen dem jungen Mann zu etwas Ansehen. Doch vor allem sein Coach Larry Snyder sieht in Owens jemanden, der bei den nächsten Olympischen Spielen für die USA Medaillen holen können. Wenn denn die Spiele überhaupt stattfinden. Denn im Nationalen Olympischen Komitee ist man eher für einen Boykott der Veranstaltung im von den Nazis beherrschten Deutschland. Und auch Organisationen der Schwarzen plädieren dafür, nicht nach Berlin zu reisen. Weder Owens noch Snyder lassen sich beeinflussen. Und tatsächlich gewinnt der junge Amerikaner vier Goldmedaillen. Die offizielle Anerkennung der Gastgeber bleibt ihm zwar versagt, ebenso wie der offizielle Dank des Vaterlandes. Aber Owens steht als bestes Beispiel dafür, wie Sportler Siege über Regime erreichen können.

Stephen Hopkins versucht in seinem Biopic ein differenziertes Bild sowohl der Zeit, der Umstände wie auch der handelnden Personen. Owens Erfolge sind allgemein bekannt. Der Umstand, dass sein Start nur möglich war, weil der Verantwortliche des US-NOK mit den Nazi gekungelt hat, dagegen eher nicht. Angesichts des Ruhmes, den der Athlet für sein Vaterland eingefahren hat - und das gerade vor den Machthabern eines totalitären Regimes - ist es aus heutiger Sicht kaum zu glauben, dass man in den USA trotzdem nicht über den eigenen Schatten springen konnte. Der Held von Berlin muss, weil er ein Schwarzer ist, den Dienstboteneingang zur eigenen Galafeier nehmen. Insofern enthält der Streifen mehrfach politische Aussagen. Ebenso gut wie der differenzierte Inhalt ist auch das historische Setting gelungen. Von den einfachen Straßen in Ohio bis hin ins Berliner Olympiastadion wurde der Zeitgeist sehenswert eingefangen.

Genre: Biopic; FSK: o.A.; Laufzeit: 117 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Stephen Hopkins; Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons; Ca 2016