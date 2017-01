Parlamentsbesetzung in Polen beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Nach fast einem Monat hat Polens Opposition ihre Parlamentsblockade aufgegeben. "Wir setzen unseren Protest aus", sagte am Donnerstag der Chef der liberalkonservativen Bürgerplattform (PO), Grzegorz Schetyna - obwohl es im zähen Streit mit der Regierung keine Einigung gab. Seit dem 16. Dezember hatten Oppositionsabgeordnete den Plenarsaal des Warschauer Sejms besetzt. Vergeblich forderten sie eine erneute Abstimmung über den Hauhalt, der ihrer Meinung nach unrechtmäßig verabschiedet wurde.

Die Opposition bemängelt, dass die Nationalkonservativen die Abstimmung wegen des Protests in einen Nebensaal verlegt hatten. Dort sei Oppositionsabgeordnete der Zutritt verwehrt worden, hieß es. Dem widersprach Chef der Partei Recht und Gerechtigkeit PiS Jaroslaw Kaczynski. Der Etat sei legal gebilligt worden, sagte er - und warf der Opposition im Gegenzug vor, das Parlament auf rechtswidrige Weise von der Arbeit abzuhalten. Innenminister Mariusz Blaszczak hatte sogar mit Geld- und Gefängnisstrafen gedroht, wenn der Protest andauere.

Experten sprachen von einer Niederlage für die Besatzer. Diese wollten sich aber weiter wehren: PO-Chef Schetyna appellierte an Präsident Andrzej Duda, das umstrittene Haushaltsgesetz nicht zu unterschreiben, dem am Mittwoch auch der Senat zugestimmt hatte. Die PiS hat in der zweiten Parlamentskammer ebenfalls die Mehrheit. Zuerst hatten Oppositionsabgeordnete der liberalen Nowoczesna die besetze Kanzel am Mittwochabend verlassen und gedroht, vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Im Kampf gegen die PiS habe es der Opposition an Zusammenhalt gefehlt, kritisierten Politologen.

Auslöser des aktuellen Streits waren Pläne der PiS, die Medienberichterstattung im Parlament einzuschränken. Dass die Kaczynski-Partei von den Plänen wieder abrückte, wertete Schetyna als einen Erfolg des Protests.

Polens Sejm hatte eigentlich am Mittwoch erstmals seit Ausbruch des Konflikt wieder regulär tagen sollen. Nach stundenlangen Schlichtungsgesprächen unter chaosartigen Zuständen wurde die Sitzung zunächst auf Donnerstag und anschließend bis zum 25. Januar vertagt.