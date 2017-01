True Story

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Weil er in einer Reportage aus mehreren Geschichten eine gemacht hat und damit ja nicht ganz die Wahrheit erzählte, wird Michael Finkel gefeuert. Fast zur gleichen Zeit verhaftet die Polizei in Mexico City einen Dreifachmörder. Nach seinem Namen gefragt, sagt er, er sei Michael Finkel, Reporter bei der New York Times. Dies erfährt per Zufall der wirkliche Journalist und sieht hier die Chance, beruflich vielleicht neu zu starten. Zudem interessiert ihn natürlich, warum dieser fremde Mann einfach seinen Namen nahm. Man trifft sich im Gefängnis und Finkel schreibt ein Buch über Christian Longo, wie der Verdächtige in Wirklichkeit heißt. Nur das Ende bleibt offen. Denn zwar erzählt der mutmaßliche Täter seine ganze Lebensgeschichte. Ob und wie gemordet wurde, behält er allerdings für sich. Für Finkel der Supergau, denn ein möglicher Erfolg des Buches würde vor allem darauf fußen, dass sein Gesprächspartner unschuldig ist. Darüber aber entscheiden schlussendlich die Geschworenen.