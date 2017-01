BÃ¼rgermeister fordert bessere Verkehrsinfrastruktur

artikel-ansicht/dg/0/

Anstelle des sogenannten roten Schlosses entstand an der Feldstraße eine Wohnanlage mit 20 barrierefreien Wohnungen, gegenüber eines modernen Supermarkts, die sich zusammen mit dem Späth'schen Gutshof - in seiner repräsentativen Gestaltung - zu Ketzins neuer Mitte vereinen. Sanierte Straßen, Investitionen in Kitas, Sportanlagen und Schulen der Stadt vervollständigen die positive Bilanz. Auch ein zwei Jahre währendes Ärgernis für mehrere hundert Anlieger, das Fahrverbot mit Motorbooten am Brückenkopf, scheint nach einem Kompromiss mit der Bürgerinitiative und dem Landkreis lösbar. Letztendlich wurde das am Anfang des Jahres bereits totgesagte Fischerfest sehr erfolgreich gestaltet und auf den bunten Erntefesten in den Ortsteilen zeigten die Einwohner die Verbundenheit mit ihrem Wohnort. Zur positiven Bilanz gehört aber auch, dass von den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern gemeinsam mit der Stadtverwaltung Voraussetzungen für ein weiteres beachtliches Wachstum in der kleinen Stadt an der Havel geschaffen wurden.

So wird derzeitig das neue Wohngebiet mit etwa 200 Wohnungen unter dem Titel "Baumschulwiese" auf den Weg gebracht. Nach EDEKA wird nun auch Lidl seinen Einkaufsmarkt deutlich erweitern und modernisieren. Der Bauantrag sei gestellt, informierte Lück. Das Netto-Gelände ist verkauft und soll einen Neubau erhalten. Die größte Investition hat mit der Ansiedlung von Hermes begonnen. Sorgen bereitet indes Einwohnern ebenso wie der Stadtverwaltung die dafür unzureichende Verkehrsinfrastruktur. Mit ungewöhnlich deutlichen Worten mahnte Lück Veränderungen an: "Ich sehe hier das Land in der Pflicht, ein Verkehrswegenetz vorzuhalten, das den Erfordernissen der wirtschaftlichen Entwicklung gerecht wird." Die zuständigen Landesbehörden dürften nicht nur ständig finanzielle Gründe dafür vorschieben. Der schlechte Zustand dieser Abschnitte der Landesstraßen in und um Etzin sowie Wernitz sei mehr als 20 Jahre bekannt. In seinen bilanzierenden Worten lobte der Bürgermeister das ehrenamtliche Engagement der Bürger, ohne das die Stadt große Probleme hätte. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch die zahlreichen für die Neugestaltung des Marktplatzes eingegangenen Vorschläge und die Mitwirkung der Einwohner bei der Ausgestaltung des ersten Bürgerhaushaltes der Stadt, mit dem die Einwohner bestimmen, wofür in diesem Jahr 50.000 Euro ausgegeben werden sollen. Dabei bekamen Investitionen in den Zachower Spielplatz und der Neubau eines solchen im Ortsbereich Brückenkopf die meisten Stimmen.

In diesem Jahr war der Neujahrsempfang einem besonderem Jubiläum gewidmet, das die Stadt nach dem Ende des Ziegelei-Booms bis heute geprägt hat. Im Jahre 1917 erwarb die Firma Späth in Ketzin/Havel das große Rittergut des Rittmeisters Albrecht und begründete damit die bis heute währende hundertjährige Baumschultradition. Zu diesem Anlass war der heutige Inhaber der in Berlin ansässigen Baumschulen, Manfred Späth, zum Neujahrsemfang eingeladen und schilderte in sichtlich bewegenden Worten herausragende Ereignisse der hundertjährigen Baumschultradition. Gemeinsam mit den Empfangsgästen wurde im Eingangsbereich eine spezielle Ausstellung zu diesem stadtprägenden Anlass eröffnet. Ulrich Blischke, 50 Jahre in der Ketziner Baumschule tätig, schilderte den schwierigen Neuanfang nach dem Weltkrieg und dann noch einmal nach der politischen Wende. So nannte er unter anderem zwei beachtliche Zahlen: 250 000 Rosen und 150 000 Obstgehölze wurden in besten Zeiten pro Jahr in Ketzin veredelt und verkauft.

Einer schönen Tradition folgend, trugen sich in diesem Jahr in das Goldenen Ehrenbuch der Stadt ein: Thomas Krüger für seinen persönlichen Einsatz bei touristisch bedeutsamen Vorhaben der Stadt. Detlef Hinze für sein 48 Jahre währendes Wirken in der Feuerwehr und bei vielen anderen Aktivitäten in Paretz. Frank Wagenschütz für sein fünfzigjähriges Wirken in der Ketziner Feuerwehr und Günter Lohmann für sein langjähriges Engagement beim Vogelschutz. Im vergangenen Jahr beringte er seinen 2000. Fischadler.