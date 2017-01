02.01.2017 20:00

Thema

Polizeibericht Neuruppin vom 02.01.2017

Neuruppin (moz) POLIZEIBERICHT Heimbewohner bestohlen Wittstock (RA) In einem Heim für Jugendliche an der Rheinsberger Straße in Wittstock soll ein 16-Jähriger in ... mehr