LÃ¤rmschutzwand an der B5 bleibt das groÃŸe Ziel

Dallgow-Döberitz (MOZ) Eine Lärmschutzwand an der Hamburger Chaussee in Dallgow an der Bundesstraße 5 kann laut Angaben von Ralf Böttcher (CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretung, maximal auf einer Länge von etwas mehr als 650 Metern realisiert werden.

Nach einem Schreiben an das Infrastrukturministerium des Landes Brandenburg bestätigte sich damit die Aussage des Landesbetriebs für Straßenwesen. In der Folge kann im westlichen Bereich des Wohngebiets Neu-Döberitz die Lärmschutzwand eben nicht die gesamte Strecke von mehr als 700 Metern bis kurz vor Rohrbeck berücksichtigt werden. Dafür verantwortlich seien rechtliche Vorgaben mit Blick auf die Abstände zwischen der Lärmschutzwand und der Fahrbahn, die 1,50 Meter betragen müssen. In dem Wohngebiet gibt es rund 600 Grundstücke. Die Bewohner der Häuser klagen schon seit langer Zeit über die Lärmbelästigung an der B5. "Die ist in der Tat enorm", so Böttcher, "und nicht mehr zumutbar". Die Verwaltung der Gemeinde sieht sich zudem mit Anfragen aus der Bevölkerung konfrontiert, verbunden mit der Frage, wann die Lärmschutzwand endlich kommt?

Aber: Terminliche Ansagen können nicht benannt werden. Eine weitere Konsequenz: Sollte eine Lärmschutzwand nicht kommen, wird laut Angaben von Böttwcher die Landesentwicklungsgesellschaft die letzten beiden Baufelder vor Ort wohl nicht entwickeln.