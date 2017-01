Hungerstreik in der JVA Wulkow

artikel-ansicht/dg/0/

Wulkow (RA) Seit dem 6. Januar befindet sich ein Strafgefangener in der Justizvollzugsanstalt in Wulkow im Hungerstreik. Der 50-Jährige will damit nach Angaben des Justizministeriums eigene Interessen durchsetzen. Welche das sind, wollte Ministeriumssprecherin Maria Strauß mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte nicht kommentieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544122/

Immer wieder in den Schlagzeilen: Die Justizvollzugsanstalt in Wulkow.

Immer wieder in den Schlagzeilen: Die Justizvollzugsanstalt in Wulkow. © MZV

Der Mann verweigert laut Strauß seit mittlerweile sechs Tagen die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit. Für den Gefangenen ist es nicht das erstes Mal, dass er zu diesem Mittel greift, wie das Ministerium bestätigte. "Im Laufe der aktuellen Inhaftierung seit Juni 2016 ist dies das dritte Mal", so Strauß auf RA-Nachfrage. "Schon bei Vorinhaftierungen war der Gefangene auch in anderen Anstalten mit derartigem Verhalten auffällig."

Neben Essen und Trinken verweigert der 50-Jährige zudem die Einnahme von Medikamenten, die ihm verschrieben wurden. Das ist dahingehend gefährlich, als dass der Mann nach RA-Informationen herzkrank ist. "Dem Gefangenen wird regelmäßig Verpflegung angeboten, ebenso wird der Gefangene täglich durch den medizinischen Dienst der Anstalt aufgesucht", hieß es aber am Mittwoch von Strauß.

Die JVA Wulkow war in den vergangenen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Wiederholt war es etwa zu Bränden gekommen. Bereits im Sommer 2013 hatte ein Häftling in seiner Zelle Feuer gelegt. Er kam dafür später vor Gericht. Im März 2015 musste die Feuerwehr erneut zur JVA ausrücken. Damals stand ein Wirtschaftsraum in Flammen. Zuletzt brannte es im Februar 2016. Rund 70 Insassen der 300 Häftlinge fassenden Anstalt mussten seinerzeit aus dem betroffenen Flügel in Sicherheit gebracht werden. Nachdem sich Beschwerden über die Bedingungen in der JVA häuften, hatte sich 2015 sogar der Petitionsausschuss des Landtags mit den dortigen Bedingungen befasst.

Zuletzt wurde die Rolle der JVA verändert. Dort sollen künftig nur die Untersuchungshaft und der offene Vollzug betrieben werden. Zudem ist die Gefängnisverwaltung mit der der Jugendvollzugsanstalt Wriezen zusammengelegt worden. Hintergrund waren unter anderem Personalprobleme. So würden für die Umsetzung des Resozialisierungsgesetzes einer Expertenkommission zufolge landesweit 1178 Vollzugsbeamte benötigt. Tatsächlich gibt es aber in den kommenden Jahren nur rund 1000 Stellen.