Gildenhalls illegale MÃ¼llecke

Gildenhall (zig) Es ist eine Unsitte, die längst Tradition hat: In Gildenhall türmt sich derzeit am Standort der Glascontainer in Höhe der Gildenhaller Allee 89 ein Berg aus illegalem Müll. Für Anwohner, die ihrem Ärger darüber unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook Luft gemacht haben, ist das längst keine Seltenheit mehr. Denn immer wieder wird dort Müll abgestellt, der an dieser Stelle nichts zu suchen hat. "Es kommt leider sehr häufig vor, dass an Plätzen, die nicht so gut einsehbar sind, illegal Müll entsorgt wird", berichtet Jens Weiß. Er ist Betriebsleiter der in Barsikow ansässigen AWU Logistik, einem Tochterunternehmen der Abfallwirtschaftsunion (AWU) Ostprignitz-Ruppin, die für die Glasentsorgung und das Entleeren der gelben Tonnen im Landkreis zuständig ist.