Trumps Welt

(MOZ) Dass Donald Trump Berichte zurückweist, wonach Russland belastende Informationen über sein Privatleben und seine Finanzen besitzt, war nicht anders zu erwarten. Dass es sich aber um "fake news" handelt, wie der künftige US-Präsident in seinem jüngsten Twitter-Sturm behauptet, ist falsch.

Der Hinweis darauf, dass der Kreml Trump blamieren und womöglich sogar strafrechtlichen Folgen aussetzen könnte, war in jenem umfassenden Bericht der US-Geheimdienste enthalten, den sowohl Trump als auch der scheidende Präsident Barack Obama kürzlich erhielten. Bewiesen ist damit noch nichts. Ob die von einem ehemaligen britischen Spion gesammelten Informationen stimmen, ist offen.

Eines ist aber klar: Sollte es stimmen, dass Moskau im Besitz von Informationen ist, die ihn kompromittieren können, dann wäre der neue Präsident vom ersten Tag im Amt an erpressbar. Das wäre zugleich eine Erklärung dafür, warum Russlands Präsident Wladimir Putin sich so energisch für Trumps Wahlsieg eingesetzt hat. Im Weißen Haus säße dann eine Marionette, deren Fäden Putin in der Hand hält. Die Folgen für die amerikanische Außenpolitik, die Trump im Zweifelsfall der eigenen Eitelkeit und geschäftlichen Interessen unterordnen würde, wären nicht abzusehen.