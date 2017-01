Rot-Rot-GrÃ¼n stolpert in die Wirklichkeit

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) In Berlin gibt es Vieles, das es anderswo nicht gibt. Zum Beispiel einen Koalitionsbeschluss, der anlasslose Videoüberwachung ausschließt, während gleichzeitig 15 000 Kameras rund um die Uhr im Einsatz sind. Zu den weiteren Besonderheiten in diesem Zusammenhang gehört, dass der Chef der größten Koalitionsfraktion fordert, was sein Gegenüber von der Opposition auch verlangt. Wenn also Raed Saleh (SPD) sich darüber beschwert, dass die Bevölkerung im Falle eines Falles um Handy-Videos gebeten wird, während bei der permanenten Videoüberwachung der Daumen nach unten geht, wiederholt er fast wortgleich eine Äußerung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Florian Graf. Saleh bekam sehr viel Beifall von der CDU und von der AfD.

Überhaupt darf man den Start des rot-rot-grünen Senats getrost holprig nennen. Nach mehr als einem Monat präsentierte er sein 100-Tage-Sofortprogramm. Zuvor war die Berliner Landesregierung vor allem durch einen Vorstoß des linken Kultursenators aufgefallen, der forsch, bestehende Verträge ignorierend, eine Rückwärtsrolle für die Berliner Volksbühne in Aussicht stellte. Darüber hinaus wurde vor allem über den Staatssekretär Andrej Holm diskutiert, der sich als Jugendlicher bei der Stasi verdingte und als Erwachsener möglicherweise nicht immer die Wahrheit gesagt hat.

Nun aber soll es losgehen. Und wenn man einmal von Kinkerlitzchen wie Unisextoiletten und auch von einer bis zum Exzess im Detail aufgelisteten Geschlechterpolitik absieht, so bleibt doch festzustellen: Rot-Rot-Grün verspricht, was jeweils schon im Wahlkampf versprochen wurde. Zum Beispiel viele Wohnungen. Aber auch sanierte Schulen, ein völlig neues Verkehrskonzept, eine ökologisch orientierte Energiepolitik und natürlich: Gerechtigkeit.

Kein Kiez darf abgehängt werden, sagt der Regierende Bürgermeister mit der für dieses Vorhaben nötigen Inbrunst. Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben. Gentrifizierung? Das war gestern. Es ist also vorbei mit der Einteilung der Stadt in Viertel für Besserverdienende und Vermögende einerseits und Kieze für die Armen und Abgehängten andererseits. Nach all den Jahren, in denen die SPD die Berliner Politik maßgeblich bestimmte, viele Jahre übrigens zusammen mit den Linken, soll nun also alles anders werden? Es gehört wenig prophetische Gabe dazu, um vorauszusagen: Rot-Rot-Grün hat den Mund viel zu voll genommen und wird die Wähler enttäuschen.