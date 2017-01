GroÃŸe Fragezeichen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) An einen schnellen Siegeszug der Telemedizin glaubt mittlerweile niemand mehr. Zwar wurde die Vernetzung des Gesundheitswesens von der Bundesregierung per Gesetz verordnet, doch Blockaden aus der Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen führten dazu, dass virtuelle Arzt-Sprechstunden bislang nur einem kleinen Kreis von Patienten zugänglich sind. Auch das ursprüngliche Ziel der Politik, durch die Digitalisierung unnötige Untersuchungen zu vermeiden, liegt in weiter Ferne.