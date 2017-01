artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) / Potsdam (MOZ) Die derzeit laufende amerikanische Truppenverlegung nach Polen sorgt weiter für politischen Streit in Brandenburg. Die CDU beantragte jetzt eine Aktuelle Stunde im Landtag zu dem Thema, nachdem SPD, Linke und AfD Kritik an der Stationierung geäußert hatten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544133/

"Schulterschluss mit Polen und den baltischen Republiken" - so ist der Antrag überschrieben, mit dem die CDU-Fraktion für nächsten Donnerstag eine Debatte im Landtag gefordert hat, bei der es um die Haltung der Landesregierung zu der Truppenverlegung gehen soll. "Kritische Äußerungen des Ministerpräsidenten und seines Stellvertreters im Hinblick auf die Nato-Operation haben bei unseren Nachbarn für erhebliche Irritationen gesorgt", heißt es in der von CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben unterzeichneten Begründung.

Tatsächlich hatte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD), der auch Polenbeauftragter der Bundesregierung ist, vor einer Woche zunächst seine Besorgnis über den Durchzug von US-Truppen zum Ausdruck gebracht. Zugleich sprach er sich für den Dialog mit Russland aus, um die seit der Krim-Annexion schwelenden Spannungen abzubauen.

Erst nachdem CDU-Chef Senftleben darauf verwies, dass die Truppenverlegung auf Grundlage von Nato-Vereinbarungen und auf ausdrücklichen Wunsch Polens stattfindet, hatte Woidke auch sein Verständnis für polnische Sorgen gegenüber Russland erklärt.

Die Linke rief dagegen zu Protestkundgebungen gegen die Panzerstationierung auf. Nachdem sich am Montagabend bereits rund 100 Demonstranten am Bundeswehr-Truppenübungsplatz Lehnin (Potsdam-Mittelmark) einfanden, protestierten am Donnerstagabend genauso viele Menschen vor dem Bahnhof in Frankfurt (Oder). Prominentester Teilnehmer war der Linke-Bundestagsabgeordnete Thomas Nord. Auch der Landeschef der AfD, Alexander Gauland, hatte das "Säbelrasseln in Osteuropa" in dieser Woche kritisiert.

Unterdessen wurde in der südöstlich von Forst gelegenen polnischen Kleinstadt Zagan, wo die US-Brigade ihren Hauptstandort haben wird, am Donnerstag bereits das Vorkommando der Amerikaner begrüßt. Am Sonnabend soll es dort eine große Feier mit der Bevölkerung geben, an der auch Polens Regierungschefin Beata Szydlo und der US-Botschafter teilnehmen.