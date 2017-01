AusbildungsbÃ¶rse erweist sich als Treffer

artikel-ansicht/dg/0/

Paaren/Glien (MOZ) Wieder ein Rekord! Auch die nunmehr 7. Ausbildungsbörse des Landkreises Havelland im MAFZ in Paaren im Glien übertraf am Donnerstag die Zahlen des Vorjahres. 1125 Schüler und 51 Lehrer aus dem Kreis waren bei Beginn angemeldet. Hier fanden die jungen Leute die passende Gelegenheit, sich über die Ausbildungsangebote in der Region zu informieren.

Der Schirmherr der Ausbildungsbörse, Landrat Roger Lewandowski (CDU), nutzte erstmals den ausgiebigen Rundgang durch die Havellandhalle zu einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Ausstellern und Schülern. 95 Aussteller präsentierten den ganzen Tag ihre Ausbildungsangebote.

Der Landrat lobte vor allem den gelungen Mix der Ausstellungsbörse, bei dem alle Schüler angesprochen werden. "Die Schülerinnen und Schüler bekommen hier eine sehr gute Übersicht darüber, was beruflich im Havelland angeboten wird. Sie haben die Möglichkeit, die Firmen persönlich kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen", betonte Lewandowski. Und für die Firmen sei die Messe gleichermaßen eine ideale Plattform für ihre Präsentation. Der Landrat freute sich auch darüber, dass neue Aussteller gewonnen werden konnten, wie die Technische Universität Berlin, die Fachhochschule des Mittelstandes Schwein und die Hochschule Neubrandenburg. Die Frage, warum nicht alle Gymnasien des Havellandes die hiesige Ausbildungsbörse besuchen, erklärte der Landrat damit, dass es auch noch andere Informationsveranstaltungen gebe, die von den Schulen genutzt werden.

Und so fand man heute auch zahlreiche Eltern mit ihren Kindern, die sich hier informierten. Etwa Niklas Hutter aus Frankfurt/Oder, den man mit seinem Vater traf. "Die Info-Stände sind sehr übersichtlich und professionell betreut. Ich könnte mir eine Ausbildung im medizinischen Bereich gut vorstellen und habe mich vorhin am Stand der Havelland Kliniken Gruppe beraten lassen." Er könne sich zudem gut vorstellen, wegen der Ausbildung seinen Wohnort zu verlagern.

Fragte man die Aussteller nach der diesjährigen Qualität der Veranstaltung, konnte man zur Halbzeit ebenfalls viel positive Kritik hören. "Die Schüler sind mittlerweile viel besser auf die Informationsgespräche vorbereitet und gehen auch mit dem nötigen Ernst in das Gespräch", bestätigt Andreas Plessow von der Havelbus Verkehrsgesellschaft aus Nauen. Bereits zu Beginn der Veranstaltung habe man gemerkt, dass das Interesse größer sei als in den Vorjahren. "Es gab sogar schon einige Schüler, die ihre Bewerbungsunterlagen mitgebracht haben", sagte Plessow. Die jungen Leute, denen nach ihrer Schulzeit die Ausbildung bevorsteht, haben hier sogar die Möglichkeit, mit den Lehrlingen ihrer Altersstufe ins Gespräch zu kommen. Dadurch können sie durch gezielte Fragen einen ersten authentischen Einblick in den Ausbildungs- und Berufsalltag erlangen.

Schweres Gerät hatte auch die Bundeswehr aufgefahren. Ihr zwölf Tonnen schweres sandfarbenes "Allschutz-Transport-Fahrzeug" zog viele neugierige Besucher an. So wie Dani Hollmann aus Zachow bei Ketzin, der schon einmal auf dem Fahrersitz des Trumms Platz genommen hat. "Ich könnte mir eine Ausbildung beim Heer gut vorstellen", sagte er. "Aber genauso gerne würde ich auch eine Ausbildung zum Zimmerer machen."

Doch auch wenn die Stände von Polizei, Bundeswehr oder Zoll auf der Ausbildungsmesse auf die Besucher wie ein Magnet wirken, mangelt es auch hier an neuem Personal. "Trotz der Vielzahl von attraktiven Ausbildungsangeboten und Karrierechancen haben auch wir Nachwuchssorgen. Da verhält es sich nicht viel anders als in der freien Wirtschaft", resümiert Stephan Poschmann von der Bundeswehr-Karriereberatung in Potsdam. 2015/16 gab es im Havelland 796 gemeldete Ausbildungsplätze, 131 Plätze blieben indes unbesetzt.

Organisiert wird die Ausbildungsbörse übrigens von der Kreishandwerkerschaft Havelland, der Zukunftsagentur Brandenburg, der Agentur für Arbeit Nauen und der Landkreis Havelland.