GebÃ¼hrensatzung zum Winterdienst wird diskutiert

Lebus (Ines Weber-Rath) Wie steht es um den Entwurf für eine Winterdienstsatzung? Die Frage stellte der Stadtverordnete Sebastian Schulz in dieser Woche in der Beratung des Bau- und Ordnungsausschusses der Stadt. Der Entwurf für eine Straßenreinigungsgebührensatzung stehe. Er werde zunächst im Wirtschafts- und Finanzausschuss diskutiert, kündigte Fachamtsleiter Mike Bartsch an. Die finanziell angeschlagene Stadt wäre die erste Kommune im Amtsbereich Lebus, die Anlieger für die Reinigung und den Winterdienst auf kommunalen Straßen zur Kasse bittet.