Sternsinger segnen Amt

Seelow (MOZ) Neun Kinder aus der Pfarrei Heilig Kreuz in Frankfurt sind am Donnerstagnachmittag ins Landratsamt gekommen, um Lieder zu singen, Geld für Kinder in Kenia zu sammeln und das Amt zu segnen. Vizelandrat Friedemann Hanke (l.) stimmte bei den drei Liedern mit ein, bedankte sich bei den Kindern für ihr Kommen. Vier von ihnen hatten am Montag schon Kanzlerin Angela Merkel in Berlin mit ihrem Gesang beglückt. "Sie war sehr nett, und ich konnte ihr die Hand schütteln", erzählte die elfjährige Sarah. Seit der Wende ist das Sternensingen auch in Brandenburg beliebt.