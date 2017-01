Drei PÃ¤dagogen fÃ¼r eine Klasse

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Eltern mit Kindern, die zum Schuljahr 2017/18 schulpflichtig werden, müssen jetzt ihren Nachwuchs in einer der für sie zuständigen Grundschule anmelden. Dafür gibt es im Einzugsgebiet von Bad Freienwalde mit der Insel-Grundschule Neuenhagen, der Grundschule "Theodor Fontane" und "Käthe-Kollwitz" in Bad Freienwalde drei Bildungsstätten. Am Sonnabend lädt die Käthe-Kollwitz-Schule von 10 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Dann wird das Team um Leiterin Sybille Reiniger nicht nur die Schule mit ihrer langen Geschichte und den vielfältigen Möglichkeiten vorstellen, sondern auch alle Fragen zur "Flexiblen Schuleingangsphase", kurz Flex, beantworten. Seit 2003 praktiziert die Bildungsstätte zusätzlich zur Regelklasse diese Form des jahrgangsübergreifenden Unterrichts und hat damit gute Erfahrungen gemacht.

Was "Flex" bedeutet, das bringt Sybille Reiniger schnell auf den Punkt: "Die flexible Schuleingangsphase ermöglicht die Einschulung ohne Zurückstellung, Wiederholung oder Ausschulung. Die Bewältigung der ersten beiden Schuljahre ist in ein bis drei Jahren möglich." Dazu stehen den Schülerinnen und Schülern drei Lehrer zur Seite. Neben dem Unterricht im Klassenverband lernen die Mädchen und Jungen anders als in der Regelklasse ganz individuell in jahrgangsreinen Lerngruppen. Dafür haben sie neun Stunden pro Woche Zeit. In fünf Übungsstunden arbeiten sie an Wochenplänen. Anhand dieser können Lehrer, ergänzt die Schulleiterin, zeitnah auf das Lernverhalten und die Leistungsstände reagieren. Das Üben in den kleinen Lerngruppen sieht Sybille Reiniger als großen Vorteil. Zudem sei es mit "Flex" möglich, den immer größer werdenden Unterschied im Vorwissen der Grundschüler auszugleichen und somit eine Unter- oder Überforderung zu verhindern. Die "Flexible Schuleingangsphase" endet, wenn der Leistungsstand der zweiten Klasse erreicht ist. Ab Klasse drei wird aus den Zweitklässlern der "Flex"-Klasse eine Regelklasse gebildet.

Doch trotz der Unterschiede, Gemeinsamkeiten haben beiden Formen doch. Sowohl die Schüler der Regelklasse als auch die der "Flex"-Klasse müssen die gleiche Anzahl an Wochenstunden und den gesetzlich vorgegeben Rahmenplan absolvieren. "Auch die Leistungstests, sogenannte Lernstandsanalysen, werden im gleichen Zeitraum geschrieben", versichert Sybille Reiniger. Welcher Form am Ende die beste für das Kind sei, das entscheide die Schulleiterin gemeinsam mit Eltern, Erziehern und aufgrund der schulärztlichen Untersuchung.

"Käthe-Kollwitz-Schule, Weinbergstraße 4, Tel. 03344 3541