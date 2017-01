Hallenserie weiter auf vollen Touren

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Über mangelnde Auslastung können die Sportstätten in der Region dieser Tage wahrlich nicht klagen. Grund dafür ist neben dem alltäglichen Spielbetrieb auch die Winterserie der Fußballer. In der Bad Freienwalder Kurstadthalle laden am Sonnabend die Altherenkicker der SG Altglietzen/Falkenberg und Neuenhagen ab 10 Uhr zum Budenzauber. Mit von der Partie sind neben den Gastgebern die Altinternationalen des Lunower SV, Rot-Weiß Prenzlau, TSV Altreetz und Jahn Bad Freienwalde.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Nachwuchstalente. Ab 14 Uhr steigt das Hallenturnier der Jahn Bad Freienwalder F-Jugendfußballer, die sich mit Concordia Buckow/Waldsieversdorf, SG Müncheberg, Blau-Weiß Wriezen und Neutrebbin messen.

In der Wriezener Sporthalle am Schützenplatz geht der Hallenwinter von Blau-Weiß Wriezen in die zweite Runde. Am Samstag geben sich die Kreisliga-Kicker ab 10 Uhr mit dem Axa-Pokalturnier die Ehre. In der Staffel A spielen die Gastgeber, der SV Bliesdorf, FC Strausberg II und der Falkenberger SV um den Einzug ins Halbfinale. Im der Gruppe B wollen Hertha Neutrebbin II, MTV Altglietzen, Jahn Haselberg sowie das Axa-Team den Sprung ins Semifinale schaffen.

Am Sonntag gehört ab 10 Uhr das Interesse den B-Jugendfußballern. Die Spielgemeinschaft Bad Freienwalde/Wriezen ist mit zwei Mannschaften am Start. Komplettiert wird das Turnier um den Landmarkt-Pokal von Blau Weiß Petershagen/Eggersdorf, Union Frankfurt, Lok Eberswalde, SG Gorgast/Manschnow/Golzow.