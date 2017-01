Polizeibericht Eberswalde vom 12.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Marienwerder. Bei der Kollision zweier Autos auf der Bundesstraße 167 sind am Donnerstagnachmittag die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Ein Opel Astra und ein Skoda Fabia waren gegen 15.30 Uhr in Höhe Langer Grund auf glatter Straße zusammengeprallt. Rettungskräfte brachten die Männer ins Eberswalder Krankenhaus. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war am Unfallort für die Rettungs- und Bergungsarbeiten rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Handys und Kamera gestohlen

Ahrensfelde. Er hatte seinen Wagen nur kurz auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Landsberger Chaussee abgestellt, die wenige Zeit reichte Dieben jedoch, um alle Wertsachen aus dem Auto zu stehlen. Als der Mann zurückkehrte, musste er feststellen, dass jemand in seinen Skoda eingedrungen war. Zwei Handys, eine Kamera, ein Notebook und persönliche Sachen waren verschwunden. Der Schaden liegt bei rund 2300 Euro.

Diebe lassenTransporter stehen

Bernau. Autodiebe sind in Bernau mit ihrem Versuch gescheitert, einen Firmentransporter zu stehlen. Sie schlugen ein Loch in die Schiebetür des seit geraumer Zeit auf einem Grundstück in der Straße Am Hasensprung abgestellten VW, schafften es aber nicht, die Türverriegelung zu lösen. Schaden: rund 500 Euro.