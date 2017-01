Polizeibericht Strausberg vom 12.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Herzfelde. In der Ahornstraße kontrollierte die Polizei am Mittwoch gegen 22.30 Uhr zwei Männer im Alter von 28 und 37 Jahren, die zu Fuß unterwegs waren. Sie hatten Werkzeuge wie Ringschlüssel, einen Seitenschneider, eine Ratsche und Arbeitshandschuhe bei sich. Diese Gegenstände stellte die Polizei sicher. Das Fahrzeug, mit dem die Männer gekommen waren, stand etwas entfernt. Das durchsuchte die Polizei ebenfalls.

Autosverschwunden

Strausberg. Auf dem Parkplatz am S-Bahnhof Strausberg-Nord wurde Mittwoch zwischen 5.30 und 15 Uhr ein Audi Q5 im Wert von ca. 32 000 Euro gestohlen. Im Otto-Grotewohl-Ring verschwand in der Nacht zu Donnerstag ein Skoda Octavia. Schaden: 5000 Euro. Bei einem weiteren Octavia stellte die Polizei am Donnerstagmorgen ein herausgebrochenes Zündschloss fest. Der Pkw stand zwischen dem 10. und dem 12. Januar im Otto-Grotewohl-Ring. Schaden: 5000 Euro.

Garagenaufgebrochen

Rüdersdorf. Donnerstag bemerkte ein Mann, der mit seinem Hund unterwegs war, dass im Garagenkomplex an der Woltersdorfer Straße mehrere Garagen aufgebrochen worden waren. Er rief die Polizei.