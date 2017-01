Polizeibericht Freienwalde vom 12.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. Der Fahrer eines Lastwagens ist Donnerstagfrüh um 4.20 Uhr in der Königstraße in Bad Freienwalde gegen eine Laterne gefahren. Diese kippte um und lag auf dem Bürgersteig. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden liegt bei 2000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnte der LKW weiterfahren.

Autodiebe richten hohen Schaden an

Strausberg. Autodiebe haben auf dem Parkplatz am S-Bahnhof Strausberg Nord am 11. Januar zwischen 5.30 Uhr und 15 Uhr einen Audi Q5 im Wert von ca. 32 000 Euro gestohlen. Im Otto-Grotewohl-Ring verschwand in der Nacht zum 12. Januar ein Skoda Octavia. Die Besitzerin fand am Morgen gegen vier Uhr ihren Pkw nicht mehr, wo sie ihn am Abend zuvor abgestellt hatte. Der Schaden beträgt rund5000 Euro. An einem weiteren Skoda Octavia stellte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen ein herausgebrochenes Zündschloss fest. Das Auto stand ebenfalls zwischen dem 10. und dem 12. Januar im Otto- Grotewohl-Ring. Der Schaden beträgt dort ebenfalls 5000 Euro.

Auto brennt wegen technischen Defektes

Eberswalde. Wegen eines technischen Defektes hat am Donnerstagvormittag in der Brautstraße im Eberswalder Stadtzentrum ein BMW gebrannt. Ein Anrufer alarmierte kurz nach11 Uhr die Polizei. Die herbeigeeilten Beamten versuchten, das Feuer selbst zu löschen. Schließlich musste doch die Feuerwehr Unterstützung leisten, als der Feuerlöscher, den die Polizisten in ihrem Funkstreifenwagen hatten, geleert war.