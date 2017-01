Polizeibericht Neuruppin vom 12.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Einen etwa zwei mal anderthalb Meter großen blauen Schriftzug haben Unbekannte in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch auf eine Mauer an der Neuruppiner Lönsstraße gesprüht. Schaden: rund 100 Euro.

Bekifft mit dem Auto unterwegs

Neuruppin (RA) Einen offenbar berauschten 27-jährigen Pkw-Fahrer stoppten Polizisten am Mittwochmittag an der Wittstocker Allee in Neuruppin. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten Cannabis-Reste sicher und nahmen den Mann mit zur Inspektion, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Umgestürzter Baum beschädigt Pkw

Steinberge (RA) Durch den am Mittwoch auf die L 16 zwischen Kunsterspring und Gühlen-Glienicke gestürzten Baum (RA berichtete) wurde ein Auto so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Schaden: rund 7 000 Euro.

Landcruiser gestohlen

Neuruppin (RA) Ein Toyota Landcruiser mit dem Kennzeichen OPR-QH 10 wurde der 55-jährigen Besitzerin in der Nacht zum Donnerstag gestohlen. Der Wagen war an der Neuruppiner Straße Zu den Gärten geparkt. Nach dem Fahrzeug im Wert von etwa 10 000 Euro wurde die Fahndung eingeleitet. Die Kripo ermittelt.