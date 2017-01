Erlebnishof braucht neue KÃ¼che

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544148/

Vor sechs Jahren hatte der Awo-Erlebnishof noch 4800 Übernachtungen, im vergangenen Jahr waren es bereits 13 000. Die Kinder- und Jugendeinrichtung an der Spree, die vor allem Besucher aus Brandenburg und Berlin hat, ist fast an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Man wolle zwar nicht größer werden, sagte Ilona Mähnert, Abteilungsleiterin Bau der Awo Brandenburg Ost, aber die kleine Küche sei nicht mehr zumutbar. Sowohl wegen der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter als auch aus hygienischen Gründen. Bei durchschnittlich 120 Gästen am Tag müssten 360 Essen zubereitet werden, denn alles wird hier noch selbst gekocht. "Es gehört zu unserem Profil, dass wir gesundes, selbst zubereitetes Essen anbieten, um damit auch den Umgang mit Lebensmitteln zu vermitteln", sagte die Abteilungsleiterin. Wenn es Kartoffelpuffer gebe, würde in drei Pfannen gebraten, statt in einem in modernen Küchen üblichen Bräter. Es fehlten moderne Küchengeräte, eine Be- und Entlüftungsanlage, ordentliche Kühlmöglichkeiten und separate Sanitäreinrichtungen für die Küchenkräfte. "Wir sind am Rande des Kollaps", wertete Ilona Mähnert vor den Abgeordneten und sachkundigen Bürgern.

Sie und Stadtkämmerer Steffen Schulze zeigten sich in ihren Ausführungen einig darin, dass schlicht mit einer schnellen Modernisierung nichts getan sei, sondern eine gänzlich neue Küche eingerichtet werden müsse. Der Plan: Die Nutzung der Räume des ehemaligen Jugendklubs Treibstoff, in dem jetzt auf Privatinitiative vier, fünf Mal im Jahr Jugendveranstaltungen durchgeführt werden. Die letzte fand Weihnachten statt. Die obere Etage nutzt bereits jetzt der Awo-Hof als Freizeithaus. In den vergangenen Jahre hatte es auch immer wieder Konflikte zwischen beiden Mietern gegeben. Denn die Stadt Beeskow ist Eigentümer der Gebäude und damit auch in der Pflicht, den Kücheneinbau zu bezahlen. "Wir gehen von einer sechsstelligen Summe aus und müssen uns um Fördermittel kümmern", so Steffen Schulze. Für ihn gibt es keinen Weg vorbei an der Investition, denn der Awo-Erlebnishof sei bei insgesamt 30- bis 40 000 Übernachtungen jährlich in Beeskow der größte touristische Anbieter. Wie Schulze waren auch die Ausschussmitglieder darin einig, dass die Küche gebaut werden, aber auch für die Jugend eine Alternative in Beeskow gefunden werden müsse. Wo, weiß bisher keiner. "Wenn es zum Bau der Eigenheimsiedlung Stadtwald kommt, steht wegen der Nähe zum Wohngebiet der Club an diesem Standort ohnehin in Frage", so Schulze.

Zugestimmt hat der Ausschuss einer weiteren Förderung des Awo-Hofes von jährlich 12 000 Euro für die nächsten fünf Jahre. Das Geld wird unter anderem dafür gebraucht, Möbel, Betten und Matratzen zu erneuern.

Insgesamt zeigte sich Erlebnishof-Leiterin Heike Schönberg sehr zufrieden mit dem Objekt, in das die Stadt in den vergangenen Jahren viel Geld investiert hat. Es gebe elf Festangestellte und neun Saisonkräfte. Durch verschiedenartige Angebote habe die Saison verlängert werden können - von Mitte Januar bis Ende November kommen die Gäste. Vor allem mit ihrem Hunde-Programm holt die Einrichtung Gäste aus ganz Deutschland nach Beeskow. Tausende Besucher kamen im vergangenen Jahr zu Ostern und zum "Tag des Hundes""Wir bereiten auch wieder mehr Wochenendangebote für die Beeskower vor", versicherte Heike Schönberg. Gedacht sei an gemeinsames Brotbacken oder das Herstellen von Kräuterölen.

"Ich denke, wir sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Beeskow", so Heike Schönberg. "Wir kaufen unsere Lebensmittel hier und lassen von einheimischen Betrieben unsere Reparaturen erledigen."