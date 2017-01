LeistungsstÃ¼tzpunkte fÃ¼r Judo und Ringen weiter bedroht

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Der Landessportbund wird weiter für die Leistungsstützpunkte Judo in Frankfurt (Oder) und Ringen in Luckenwalde kämpfen. Das versicherte Landesgeschäftsführer Andreas Gerlach am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtages. Zum Themenschwerpunkt Reform der bundesweiten Spitzensportförderung stellte Gerlach jedoch auch klar, dass die Entscheidung bei den Sportverbänden liegen wird.

Bis zum Sommer dieses Jahres soll Klarheit herrschen, ob die angestammten Sportarten an beiden Standorten weiter Bestand haben werden. Außerdem stehe eine Einigung zwischen Bund und Ländern zur Finanzierung der künftigen Spitzensportförderung aus.

Laut Gerlach müsse man anerkennen, dass sich sowohl im Judo als auch beim Freistilringen in den vergangenen Jahren die Träume von Spitzenleistungen nicht erfüllt hätten. Die möglichen Schließungen der beiden Standorte seien jedoch keine Kritik an den Sportstätten oder dem Engagement der betroffenen Kommunen, betonte der Landesgeschäftsführer.

In Luckenwalde trainieren rund 60 Ringer, in Frankfurt (Oder) bis zu 100 Judoka. Gerlach räumte ein, dass diese dann wohl zu anderen Stützpunkten abwandern würden. Unklar ist zudem, ob Freistilringen eventuell in Frankfurt eine Zukunft haben könnte, wo Griechisch-römisch gerungen wird. Seitens des für Sport zuständigen Bildungsministeriums wurde erklärt, dass man nicht einerseits die Konzentration der Sportförderung durch Bund, Länder und Verbände fordern und andererseits konkrete Veränderungen ablehnen könne, sobald das eigene Land betroffen ist. Insgesamt stehen rund 50 Standorte bundesweit zur Disposition. Brandenburg sei dabei nur mit zweien betroffen. Insgesamt gibt es in Brandenburg 16 Stützpunkte und Förderschwerpunkte.

Laut Bildungsministerium ist die Sportklasse Ringen in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule Luckenwalde nicht gefährdet. Die Spezialisierung könne auch weitergeführt werden, wenn der Leistungsstützpunkt aufgegeben werden sollte. Gerlach betonte, dass der Leistungssport in Brandenburg durch die Reform gestärkt würde. Vor allem Sportarten wie Boxen, Leichtathletik, Radsport oder Moderner Fünfkampf seien auch für junge Sportler aus anderen Bundesländern attraktiv. Dazu trage auch das System der dualen Karriere bei, das neben der sportlichen Laufbahn durch Kooperation mit der Polizei, der Feuerwehr oder den Fachhochschulen auch berufliche Perspektiven eröffne.

Insgesamt erhofft sich der Landessportbund von der Reform auch eine bessere Förderung der paralympischen Sportarten. Auf diesem Gebiet seien in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt worden, betonte Gerlach.