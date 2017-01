Rudi van der Oder braucht Hilfe

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gut 4000 Euro braucht das Moderne Theater Oderland (MTO), um einen Liederabend über die Sechzigerjahre zu produzieren. Per Crowdfunding kann sich jeder mit einer beliebigen Summe daran beteiligen. Das Ensemble ohne öffentliche Förderung will auf diesem Weg seine künstlerische Freiheit behalten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544151/

"Help!" - Hilfe, rief John Lennon 1965 ins Mikrofon. Er brauchte zur Hochzeit der Beatles jemanden, der ihn zurück auf den Boden der Tatsachen holt. Mehr als 50 Jahre später ist es das zumeist ehrenamtlich arbeitende Ensemble des Modernen Theater Oderland, das um Hilfe bittet. Für einen Liederabend über die Sechzigerjahre hat es ein so genanntes Crowdfunding gestartet. Diese Schwarmfinanzierung funktioniert, wenn sich viele einzelne Unterstützer finden. Von diesen erhoffen sich die Schauspieler eine Gesamtsumme von knapp 4000 Euro, um an die erfolgreichen Produktionen der vergangenen Jahre anknüpfen zu können. Zu den musikalischen Theaterabenden über die 20er- und 30er- sowie zuletzt die 40er- und 50er-Jahre kamen mehr als 1200 Zuschauer in das Theater in den Gerstenberger Höfen.

"Wir haben schnell gemerkt, dass die 60er ein höherer Aufwand sind", begründet Isabel Gomez den neuen Finanzierungsansatz. Für die aufwendigen musikalischen Arrangements braucht es eine professionelle Band, für die mehrstimmigen Chöre Sängerinnen und ein Moderator - Rudi van der Oder - soll für eine interaktive Show und einmalige Abende sorgen.

"Wir wollen das Sixties-Gefühl ausleben", sagt Gomez. Das sei nicht ausschließlich mit den Theater-Mitgliedern möglich gewesen. Und so wurden Musiker gecastet. Die meisten kommen dabei von außerhalb. Mit dem Bassisten Thomas Strauch ist aber auch ein lokaler Musiker vertreten. Die musikalische Leitung hat wie schon in den vorigen Liederabenden Franz Belger inne. Die Gagen der Künstler aber kann sich das Ensemble, das seit zweieinhalb Jahren gänzlich ohne kommunale Förderung arbeitet, nicht leisten. Hinzu kommt das Bühnenbild - ein Tonstudio -, das auf diese Weise finanziert werden soll.

Wer das Projekt unterstützen will, kann auf der unten genannten Internetseite jeden beliebigen Betrag überweisen. Je nach Höhe gibt es eine Gegenleistung: von der Nennung auf der Unterstützerliste (5 Euro), über ein Ständchen am Telefon (25 Euro) bis zur Jamsession mit der Band Rotary Rockers (250 Euro) oder einem Tanz mit Moderator Rudi über die Oderbrücke (750 Euro). Wer 1000 Euro zu geben bereit ist, erhält als Dankeschön eine Privatshow im Theater. "Vor allem aber bekommt man das gute Gefühl, einen kulturellen Mehrwert zu schaffen", sagt Isabel Gomez.

Für die Theaterleute würde das Gelingen dieser Finanzierung bedeuten, ihre künstlerische Freiheit zu bewahren, so formuliert es Isabel Gomez. Derzeit haben sich 21 Unterstützer gefunden, die 758,60 Euro bereitstellen. Kommt die Gesamtsumme bis zum 11. Februar nicht zusammen, bekommt jeder Einzelne sein Geld zurück. Das Moderne Theater Oderland müsste dann einen Kredit aufnehmen. "Das ist unser Horrorszenario", gibt Isabel Gomez zu.

In jedem Fall starten in diesen Tagen die Proben für den neuen Liederabend, die Premiere findet am 26. Februar statt. Im besten Fall sitzen dann viele der Unterstützer im Publikum und singen ausgelassen mit, wenn es im Sinne von John Lennon heißt: "Help!"

Alle Informationen zum Crowdfunding im Internet unter http://www.visionbakery.com/vision/60s-im-mto