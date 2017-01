Karateka starten Kurs fÃ¼r Erwachsene

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Karateka des SV Blau-Weiß bieten ab Montag ein Training für Erwachsene an. Angeleitet werden sie von Frank Hermann. Das Probetraining findet bis zu den Winterferien Ende Januar jeweils Montag und Mittwoch von 20.30 bis 22 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Mitte in der Gubener Straße statt.