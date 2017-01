artikel-ansicht/dg/0/

Jeden Morgen um 7.15 Uhr standen sie in ihren gelben Westen bereit, freiwillig, auch bei Minusgraden, um ihre Mitschüler sicher über die Straßen zu bringen. Seit einer Woche nun sind die jungen Helfer mit den roten Kellen verschwunden. Stattdessen steht ein Polizeiauto auf der Kreuzung Eisenacher- Ecke Luipoltstraße. Eine Beamtin versucht, das tägliche Chaos kurz vor Schulbeginn im bürgerlichen Schöneberger Wohnkiez zu bändigen.

"Ich bin froh, dass die Polizei das momentan übernimmt. Aber dass die Lotsen aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden können, ist eine Unverschämtheit", findet eine junge Mutter. Ihre Tochter Luisa wurde erst im September eingeschult. So bringt die Schönebergerin die Sechsjährige mit dem Rad zur Schule. Doch in der engen Gasse vor der Werbellinsee-Schule sowie an der Kreuzung zur viel befahrenen Eisenacher Straße manövrieren auch viele Eltern in der Morgenhektik ihre Autos umständlich hin und her.

So war es auch ein gestresster Vater, der beim Rückwärtsfahren einen Schülerlotsen kurz vor Weihnachten fast erfasste. "Gegen ihn und einen weiteren Autofahrer liegen derzeit Anzeigen vor", bestätigt Frank Schattling, Mitarbeiter im Fach-Stab Verkehrssicherheit der Berliner Polizei.

Seit langem schon beklagen Lehrer und Schulleitung der Schöneberger Grundschule die "katastrophale Bringe- und Abholsituation" durch Elterntaxis. Die jüngsten Vorfälle brachten nun das Fass zum Überlaufen. "Seit Jahren beobachten wir eine zunehmende Ignoranz gegenüber den Schülerlotsen durch Autofahrer, aber auch Fußgänger und Fahrradfahrer, die die Kinder durch ihr rücksichtsloses Verhalten in Gefahr bringen", erklärt Schulleiterin Sabine Schirop. Gemeinsam mit der Polizei, die die Schülerlotsen ausbildet und regelmäßig vor Ort ist, habe man sich deshalb dazu entschlossen, den Dienst bis auf weiteres einzustellen.

"Die Werbellinsee-Grundschule ist offenbar nur ein trauriges Beispiel dafür, wie Lotsen von Autofahrern bedrängt und genötigt werden", glaubt Florian Graf. Der Vorsitzende der Berliner CDU-Fraktion hat sich wie Kollegen von der SPD Anfang der Woche vor Ort ein Bild gemacht. "Schülerlotsen, die sich für die Sicherheit ihrer Mitschüler einsetzen, sind ein Gewinn, kein Freiwild für Straßenrowdys", betont Graf. Er will sich nun bei allen Grundschulen Berlins erkundigen, ob ähnliche Vorfälle bekannt sind.

Für die Schulverwaltung ist die Geschichte kein Einzelfall. "Leider gibt es immer wieder Klagen über das Verhalten von Autofahrern an Lotsenübergängen", sagt Thorsten Metter, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung. Die Beschwerden hätten sich in den vergangenen Jahren gehäuft. Zu schweren Unfällen sei es laut Metter bisher zum Glück nicht gekommen. "Doch es geht generell um die Frage, ob die Schülerlotsen, die das ja mit großem freiwilligen Einsatz machen, von rücksichtslosen Autofahrern gefährdet werden. Das kann natürlich überhaupt nicht sein."

Das sehen auch die Grünen so, die nun sogar ein Autoverbot vor Schulen fordern. Die Grünen-Fraktion in Tempelhof-Schöneberg will dazu am 18. Januar in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) einen Antrag einbringen. Darin schlagen sie vor, Straßen vor Schulen eine halbe Stunde vor Schulbeginn voll zu sperren. Auch temporäre Einbahnstraßen, aus denen zwar Anwohner hinaus, aber niemand mehr durchfahren kann, wären denkbar. Weitere Lösungen könnten zudem Bodenschwellen, Zebrastreifen und schmalere Fahrbahnen sein, heißt es in dem Antrag.

Auch Schüler der Werbellinsee-Grundschule selbst suchen nach Lösungen. "Im Rahmen der Demokratie-Erziehung erarbeiten sie derzeit Vorschläge, die sie der BVV vorlegen", berichtet Schulverwaltungs-Sprecher Metter. Am 23. Januar soll in Schöneberg zudem ein Runder Tisch mit Verantwortlichen stattfinden.

Am heutigen Freitag werden die arbeitslosen Lotsen dazu noch einmal auf die Straße gehen und Flyer an Eltern, Schüler und Autofahrer verteilen. Und das vor einer Schule, die laut Metter vom Bund für Umwelt und Naturschutz für ihr Engagement bei "Zu-Fuß-zur-Schule"- Aktionen gelobt wurde.