Kirche fÃ¼hrt neue "Ã„lteste" ins Amt ein

Strausberg (MOZ) Im Rahmen des Gottesdienstes an diesem Sonntag um 10.30 Uhr im Gemeindesaal in der Predigerstraße werden die neu gewählten Ältesten der evangelischen Kirchengemeinde in ihr Amt eingeführt. Am zweiten Advent 2016 war turnusgemäß die Hälfte der Mitglieder des Gemeindekirchenrates neu gewählt worden: Michael Eisemann, Sigrid Fielitz-Speer, Carola Hilbert, Hans-Jürgen Knispel, Thomas Ritter und als Ersatz Regina Lange und Sibylle Reh. 140 Gemeindeglieder hätten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, hieß es. Neben "Wiederholungstätern" seien auch Erstbewerber unter den Kirchenältesten. Bei einer konstituierenden Sitzung nach der Amtseinführung werde ein Vorsitzender gewählt. Bislang hatte Michael Eisemann diese Funktion.