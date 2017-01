"Das Filmangebot wird 2017 besser"

artikel-ansicht/dg/0/

Beliebter Treffpunkt: Der Filmpalast an der Werkstra├če zieht alle Generationen an.

"2016 war schwierig", resümiert Stefan Kretschmer, Theaterleiter des Filmpalastes in Eisenhüttenstadt. Die meisten Filme seien schwer an den Mann und die Frau zu bringen gewesen. Das spiegelte sich dann auch in den durchwachsenen Besucherzahlen wider. Und zwar nicht nur in der Stahlstadt. Es gebe generell einen Rückgang an Kinogängern, weiß Kretschmer.

"2015 hingegen war ein gigantisches Kinojahr, da gab es jeden Monat tolle Filme für Jung und Alt. Das war im vergangenen Jahr nicht so." Da seien die erfolgreichsten Streifen Animationsfilme gewesen. "Pets" und "Findet Dorie" beispielsweise. Aber vor allem für Erwachsene habe es keine so große Auswahl gegeben. "Manch qualitativ hochwertiger Film ist einfach nicht so ins Gespräch gekommen. Und einen wirklichen Überraschungsfilm hatten wir auch nicht", sagt der Theaterleiter. Hinzu kamen sportliche Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele. "Da ist es Kretschmer zufolge immer kompliziert, sich als Kino zu positionieren. Aber in Eisenhüttenstadt hat man es zumindest versucht, und im Kinosaal unter anderem die wichtigsten Fußballspiele übertragen. Branchentrends nennt Stefan Kretschmer das. Ob nun Sportübertragungen oder Mitmach-Kino für Kinder, das Kino müsse heutzutage mehr bieten als nur Filmvorführungen. Aus diesem Grund habe man zum Jahreswechsel auch erstmals eine Silvester-Gala angeboten. Etwa 60 Besucher seien da gewesen. Für die Premiere findet der Theaterleiter das ganz gut. Zumal es den Gästen auch gefallen habe. Er wolle das in diesem Jahr jedenfalls wieder machen.

An anderen Veranstaltungsreihen möchte er auch festhalten. So seien der Lady's Preview und die Opernübertragungen im vergangenen Jahr echte Konstanten gewesen. "Die zwei Sachen laufen bei uns richtig gut", freut sich Stefan Kretschmer. Auch in diesem Jahr hat es bereits eine Opernaufführung gegeben. "180 Besucher waren bei Nabucco hier." Das sei der beste Besucherwert aller Filmpalast-Kinos in Ostdeutschland. Und bei den Damen-Runden habe es ein ums andere Mal einen ausverkauften Kinosaal gegeben. Erstaunlich erfolgreich waren aber 2016 auch Dia-Vorträge von Reisen. Die sollen deshalb ebenfalls fortgesetzt werden.

"Das Filmangebot in diesem Jahr wird aber auch wieder besser", versichert der Theaterleiter. "Fifty Shades of Grey" könnte schon ein erster Publikumsmagnet werden. Und "Star Wars" kommt wieder ins Kino, genauso wie "Fast & Furious".

Technisch gesehen ist der Filmpalast an der Werkstraße auf dem neuesten Stand. Die vier Kinosäle sind digitalisiert. "Größere Investitionen stehen jetzt erst einmal nicht an." 18 bis 20 Filme werden in den Sälen pro Woche gezeigt. Im Jahr 2015 hatte der Filmpalast viel Geld in die Modernisierung des Foyerbereiches gesteckt. Und der ist offensichtlich richtig beliebt. "Wir haben manchmal Besucher hier, die sich einfach bei uns treffen, etwas trinken und sich unterhalten", erzählt Stefan Kretschmer. "Und die Umsätze am Thekenbereich haben sich stabilisiert."

Als Aufgabe für die Zukunft sieht er die Verbesserung der Servicefunktion des Internets: "Wir müssen den Online-Kartenverkauf pushen." Irgendwann könnte es so sein, dass sich der Kinobesucher seine Platzkarten daheim am Computer-Bildschirm aussucht und ausdruckt und dann im Kino nur noch ein Scanner drüberfährt. Damit sei der Kassenbereich entlastet und die Mitarbeiter könnten sich mehr auf die Theke konzentrieren. Neben Stefan Kretschmer, der auch noch den Filmpalast in Görlitz leitet, gibt es in Eisenhüttenstadt zwei Festangestellte im Kino. Mit allen Aushilfen habe man derzeit 15 Mitarbeiter.