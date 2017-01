Rot-WeiÃŸ ist Gastgeber fÃ¼r Altherren-Turnier

artikel-ansicht/dg/0/

Das Turnier 2017 wird am Sonnabend in der Tiecksporthalle in Fredersdorf um 10 Uhr angepfiffen. Gespielt wird in zwei Altersklassen (Ü 35 und Ü 50). In der Staffel der jüngeren Fußballer spielen die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf, Eintracht Mahlsdorf, Pasewalker FV, MTV Altlandsberg und der Penkuner SV. In der Staffel der Ü 50 treten an: TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf, Eintracht Mahlsdorf, Pasewalker FV, MTV Altlandsberg und Stern Kaulsdorf. Die Penkuner und die Pasewalker kommen schon seit vielen Jahren.