Dagmar PÃ¼schel wird wohl Ja sagen

Eisenhüttenstadt (MOZ) So wie es aussieht, werden in diesem Jahr höchstwahrscheinlich zwei Männer und eine Frau um den Bürgermeisterposten in Eisenhüttenstadt kämpfen.

Während Frank Balzer (SPD) und der parteilose Tim Gräsing bereits vor Monaten ihr Interesse an dem Amt bekundet haben und kandidieren wollen, lässt sich Amtsinhaberin Dagmar Püschel (Die Linke) noch nicht in die Karten schauen. Erst beim Neujahrsempfang der Stadt an diesem Sonnabend will sie ihre Entscheidung bekanntgeben.

Jetzt ist jedoch durchgesickert, was die meisten nicht wirklich überraschen dürfte: Dagmar Püschel möchte sich offenbar erneut zur Wahl stellen, strebt eine zweite Amtszeit an. "Wir müssen keinen neuen Kandidaten herzaubern. Dagmar Püschel hat gesagt, dass sie noch einmal antreten wird", heißt es aus Kreisen der Linken in Eisenhüttenstadt. Wäre die Entscheidung anders ausgefallen, hätte die Partei keinen Plan B gehabt, sagt ein Parteikollege.

Die Bürgermeisterin selbst hält sich weiterhin bedeckt. Sie bejaht die Aussage eines ihrer Genossen nicht, dementiert sie aber auch nicht. "Ich äußere mich dazu nicht", betonte Dagmar Püschel am Donnerstag und verwies erneut auf ihre Rede beim Neujahrsempfang an diesem Wochenende. Auch im Rathaus wisse man noch nichts, hieß es aus der Pressestelle.

"Ich habe damit gerechnet, dass sie sich wieder zur Wahl stellt", erklärte Tim Gräsing in einer ersten Reaktion. Diese Entscheidung werde ihn und sein Team im eigenen Wahlkampf allerdings nicht beeinflussen. Dass Dagmar Püschel mit einer offiziellen Erklärung bis zum Neujahrsempfang wartet, sieht Gräsing gelassen: "Sie ist die Amtsinhaberin, da ist es ganz allein ihre Entscheidung, einen Zeitpunkt festzulegen."

Auch Frank Balzer (SPD) sagte sichtlich unbeeindruckt: "Ich bin davon ausgegangen, dass sie noch einmal antritt, so wie sie in den vergangenen Wochen und Monaten agiert hat." Während die Sozialdemokraten sich bereits für Balzer als ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im September ausgesprochen haben, müssen dies die Linken nach der offiziellen Ankündigung von Dagmar Püschel am Sonnabend noch tun.