"Knut brennt" bei Musik, GlÃ¼hwein und Gegrilltem

Strausberg (MOZ) An mehreren Orten wird am Wochenende zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen geladen. In Buckow ist dafür am Sonnabend ab 16 Uhr wieder der Platz hinter der Turnhalle am Weinbergsweg vorgesehen. Die Freiwillige Feuerwehr sammelt die abgeschmückten Bäume an den Häusern ein. Wer möchte, kann seinen Weihnachtsbaum aber auch mitbringen.

In Zinndorf, geht es am Sonnabend auf dem Dorfanger gleichfalls um 16 Uhr los. Ebenso wie in Rehfelde auf dem Sportplatz. In beiden Orten holt die Feuerwehr jene Bäume ab, die bis 10 Uhr vor die Haustür gestellt werden. In Hennickendorf an der Ringstraße startet die traditionelle Aktion am Sonnabend um 17 Uhr.

Im Garten des Rüdersdorfer Jugendzentrums Notausgang, Landhof 1, heißt es dann am Sonntag ab 14 Uhr "Knut brennt". Dort wie auch anderswo wird die Freiwillige Feuerwehr präsent sein. Auch für Glühwein, Tee und Gegrilltes soll überall gesorgt werden, mancherorts auch für launige Musik. Im Jugendzentrum Notausgang soll es zudem Grünkohl sowie Kaffee und Kuchen geben. Außerdem bietet die Rüdersdorfer Wehr Gelegenheit, ihre Technik zu besichtigen.