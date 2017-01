BVB-Trikot fÃ¼r 550 Euro versteigert

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Mit großen Augen haben die Mitglieder des Ruppiner Fanclubs von Borussia Dortmund, hierzulande nur OPR-Borussen genannt, das Gebot von Kay Erxleben registriert. Der Neuruppiner Unternehmer (Telekommunikation) ersteigerte das vom Fanclub Ende des Vorjahres für einen guten Zweck angebotene original BVB-Trikot mit allen Unterschriften seiner Fußball-Stars. Das signierte Kleidungsstück war Erxleben satte 550 Euro wert. "Es ist doch für einen guten Zweck. Und außerdem ist mein Handy-Doc Thomas glühender BVB-Fan. Ich hänge ihm das direkt vor die Nase, da leuchten seine Augen", so Erleben. Somit wird das gelbe Trikot Teil der Dekoration in seinem neuen Geschäft in der Karl-Marx-Straße 43.