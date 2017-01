artikel-ansicht/dg/0/

Für besondere Leistungen im Sport gibt es Medaillen, Urkunden, Pokale und seit mehr als zwei Jahrzehnten nun einen Platz auf dem Umfrage-Stimmzettel der Lokalzeitung. Wieder sind wir sehr gespannt, auf welche Resonanz unsere Abstimmung in diesem Jahr stoßen wird. Kurz vor Einsendeschluss des letztjährigen Votums war die imposante Zahl von 400 000 Stimmen seit der ersten Umfrage für die "Sportler des Jahres 1995" überschritten worden - insgesamt zählte die Redaktion vor knapp zwölf Monaten auf den (ausschließlich zu verwendenden) Original-Stimmzetteln rekordverdächtige 33 565 Kreuzchen. Doch darum geht es nicht wirklich, sondern vor allem um eine öffentliche Anerkennung herausragender Leistungen im zurückliegenden Jahr. Da die Vereine dies am allerbesten einschätzen können, hatten sie auch diesmal erneut ein Vorschlagsrecht und haben dies teilweise durchaus rege genutzt.

Eines steht schon mit dem heutigen Start fest: Einen Titelverteidiger gibt es bei der "Ausgabe 2016" nicht - im Vorjahr hatten die Tanzpaare Chris Schulz/Cindy Voelz und Tabea Mayerhoff/Sebastian Krüger, Leichtathletin Leonie Rath und der Special-Olympic-Kanute Sebastian Girke die Abstimmung gewonnen. Sie alle stehen diesmal gar nicht zur Wahl.

Die Umfrage erscheint heute in einem leicht veränderten Modus. Nach wie vor können die Leser und Sport-Fans ihren populärsten Nachwuchs- und Erwachsenen-Sportler in getrennten Kategorien wählen. Bei den Mannschaften haben wir diesmal - weil die Zahl der Vereins- und unser eigenen Vorschläge überschaubar blieb - eine gemeinsame Liste für alle Altersklassen erstellt. In allen Kategorien gibt es weiterhin das Prinzip: Nur ein Sportler pro Verein und Sportart kann in einer Kategorie auf dem Stimmzettel stehen. Gewichtheber, Bogenschützen, Kanuten oder andere hätten es entsprechend ihrer Erfolge sonst mehrfach ins Votum geschafft. Beim 21. Schwedter Sportlerball wird Bürgermeister Jürgen Polzehl die besonders erfolgreichen Athleten seinerseits wieder mit einem kleinen Sachgeschenk würdigen.

Apropos Sportlerball: Er wird diesmal am 25. Februar obligatorisch in der Neue-Zeit-Sporthalle gefeiert und hat in diesem Jahr ein Motto bekommen: "Schwedt war in Rio". Die Veranstalter - die Stadt Schwedt und die Märkische Oderzeitung - bemühen sich, unsere supererfolgreichen Olympia-Kanuten Sebastian Brendel und Jan Vandrey zur Feier einzuladen und hoffen auf eine positive Reaktion.

Büfett und abwechslungsreiche Getränke, ein sportliches Programm, eine Tombola und die eine oder andere Überraschung sind geplant. Natürlich werden dann im Laufe des Abends die "Sportler des Jahres" durch die MOZ gekürt. Und reichlich Gelegenheit zum Tanzen gibt es auch - als Live-Band wurde diesmal "Back to Music" aus der Nähe von Wismar verpflichtet. Der Vorverkauf der stets begehrten Ball-Karten zu 22 Euro läuft.

Karten-Vorverkauf im Rathaus Neubauerstraße, Zimmer 357, montags bis freitags 9-12 Uhr, zudem dienstags 13-17 und donnerstags 13-15 Uhr; Tel. Ticketbestellung: 03332 446774