HÃ¼rdenlauf zum Haushaltsplan

Fürstenwalde (MOZ) Kleine Änderungen an der Satzung für das Bürgerbudget standen am Mittwochabend im Mittelpunkt der Sitzung des Fachausschusses. Die Abgeordneten wandten sich gegen die Idee der Verwaltung, die Möglichkeit für Vorschläge einzugrenzen.

Die Tagesordnung war kurz, die Themen unspektakulär und nur gut die Hälfte der Mitglieder anwesend. Zunächst ging es im Ausschuss für Haushaltsüberwachung und Bürgerhaushalt um das Bürgerbudget, bei dem jedes Jahr die Fürstenwalder darüber abstimmen können, wofür 80 000 Euro ausgegeben werden. Jens Mörsel von der Stadtverwaltung schlug einige Änderungen in der Satzung vor. Die erste fand schnell Zustimmung: Der Stichtag für das Einreichen der Vorschläge wurde vom 31. August auf den 30. Juni vorgezogen. Der Ablauf ließe sich so besser organisieren, so die Begründung.

Auch eine weitere Änderung bedurfte keiner langen Diskussion: "Die Vorschläge, die in das Bürgerbudget aufgenommen wurden, sollen bis spätestens zum Stichtag des Folgejahres umgesetzt werden." Zum Beispiel müssen die Vorschläge, die bis Sommer 2016 eingereicht wurden und am 9. Oktober bei der Abstimmung genug Zustimmung erhielten, bis 30. Juni 2018 erledigt sein. Das war für einige irritierend, bis allen klar war, dass es dabei um das Bürgerbudget 2017 geht und nach 17 die 18 folgt.

Grundlegender wurde auf diese Idee Mörsels reagiert: "Es sollen nur Vorschläge zugelassen werden, die gemeinnützige Zwecke verfolgen." Der Hintergrund ist klar: Es gab in der Vergangenheit schon etliche Ideen, bei denen es um private Dinge ging. Ein Beispiel wurde im Ausschuss erwähnt: die Kino-Fassade am Schweinemarkt. Sie ist schick geworden. Aber abgesehen davon, dass das Geld aus dem Bürgerbudget nicht reichte: das Haus ist Privateigentum. Manchem in der Stadt stieß das auf, denn auch das Bürgerbudget kommt vom Steuerzahler.

Zunächst störten sich Abgeordnete am Begriff "gemeinnützig"; das sei zu unscharf für den Zweck, weil für das Steuerrecht definiert, meinte Gerold Sachse (Linke) und schlug eine andere Formulierung vor. Die war aber schnell vergessen, nachdem Matthias Rudolph (BFZ), fragte, warum man Bürger drangsalieren wolle. Er sehe "die Notwendigkeit der Einschränkung in keinster Weise". Uwe Koch (CDU) fügte hinzu: "Wenn wir das Geld aus der Hand geben, dann sollen wir uns auch nicht mehr einmischen." Er könne sich mit Rudolphs Auffassung abfinden, sagte dann Sachse, und "alles der Weisheit der Bürger überlassen".

Nachdem das geklärt war, stand der Zwischenstand beim Haushaltsplanentwurf 2017 auf der Tagesordnung. Der Kämmerer, Eckhard Fehse, sagte, er habe keine abschließenden Zahlen parat, berichtete aber von einigen Hürden. Eine sei die Umlage, die an den Kreis zu entrichten ist. Die liegt derzeit bei 39,8 Prozent.Der Kreis habe aber angekündigt, dass er sie auf 42,5 Prozent erhöhen will. Aber schon bei gleichbleibender Prozentzahl erhalte der Kreis rund 1,12 Millionen Euro mehr als 2016 von Fürstenwalde. Das liege daran, das sich die Höhe der Schlüsselzuweisungen an den Steuereinnahmen vor zwei Jahren ausrichte, und das war für Fürstenwalde ein gutes Finanzjahr. Man werde das in einer Arbeitsgruppe mit dem Kreis diskutieren, und er hoffe, dass die Argumente der Stadt überzeugen, so Fehse.

Eine weitere Hürde gebe es bei den Investitionen. Hier klaffe im Haushaltsentwurf zwischen Ein- und Auszahlungen noch ein Loch von 1,7 Millionen Euro. "Wir werden noch kürzen müssen", sagte Fehse. Er gehe aber davon aus, dass der Entwurf am 26. Januar in die Stadtratsvollversammlung eingebracht werden kann. Dann haben die Fraktionen und Ausschüsse rund acht Wochen Zeit zu diskutieren. Am 30. März soll der Haushalt dann beschlossen werden.