Vier Hochsitze zerstÃ¶rt

Bernau (MOZ) Detlef Kelm ist sauer. Und damit steht er nicht allein. Mit wem er auch spricht, so berichtet er, niemand könne verstehen, dass innerhalb von wenigen Monaten vier seiner Hochsitze in der Nähe von Schmetzdorf zerstört wurden.

Detlef Kelm ist Jagdpächter und hat ein Jagdgelände im Bereich des Lanker Wegs bei Schönow gepachtet. Im zurückliegenden Sommer sei der erste Hochsitz attackiert worden, sagt er. Aus der Kanzel des mehr als acht Meter hohen Stands seien die Sitzgelegenheiten herausgerissen und schließlich der gesamte Boden mutwillig herausgetreten worden. Zwei junge Leute seien in der Nähe gesehen worden, ob sie aber mit dem Vandalismus etwas zu tun hatten, habe nicht festgestellt werden können. Was ihn besonders ärgert: Damals wurden auch zwei Reifen seines Autos zerstochen.

Jetzt, in den ersten Januartagen des neuen Jahres sind gleich drei Hochsitze zerstört worden. Um die Weihnachtszeit waren sie noch unversehrt gewesen, jetzt hat er den Schaden jedoch festgestellt. In diesem Fall wurde wieder in der Nähe des Lanker Wegs eine etwa drei Meter hohe Kanzel komplett umgeschmissen. Einen gleichfalls drei Meter hohen Jagdsitz mit Dach hätten die Täter ebenfalls umgekippt. "Und in beiden Fällen muss viel Kraft aufgewandt worden sein. Einer allein hätte das kaum schaffen können. Zwei sind dafür mindestens erforderlich", sagt Detlef Kelm. Auch das spreche für ganz bewussten Vandalismus. Ein Stück weiter sei schließlich noch eine schwere Eisenleiter demoliert worden. Sie bestand aus drei Teilen. Der untere Teil der Leiter sei aus der Verankerung herausgerissen worden, auch dafür sei ein erheblicher Kraftaufwand erforderlich. Die vergleichsweise niedrigen Jägersitze sind im Sommer vermutlich niemanden aufgefallen, da sie durch das Blattwerk verdeckt waren, nimmt Detlef Kelm an. Im Winter sind die dagegen leicht zu sehen.

So lange die Täter nicht gefunden sind, hat Detlef Kelm den Schaden als Pächter vorerst selbst zu tragen. Er schätzt ihn auf rund 1200 Euro, der Zeitaufwand für die Arbeit sei dabei noch nicht mit eingerechnet. Anzeige wurde bei der Polizei in Bernau erstattet, die Ermittlungen laufen.