Kurznachricht vom Saftfluss

"Mit dem nahenden Winter hört mein Saft auf zu fließen und es ist Zeit zu sagen, bis zum nächsten Jahr" - das ist das Letzte, was die Kiefer mit dem verkabelten Stamm gezwitschert hat. Bis zum November hatte der Baum zwei Nachrichten täglich abgesondert. "Heute bin ich um 0,0001 mm geschrumpft und habe 1,7 Liter Wasser bei einer Maximalgeschwindigkeit von 0,1 Liter pro Stunde transportiert", heißt es am 9. November. Im Sommer waren die Werte deutlich höher.

Im April 2016 machte die Idee, einen Baum in Deutschland per Twitter über die Vorgänge unter der Rinde berichteten zu lassen, erstmals Schlagzeilen. Eine Birke am Ringhotel Schorfheide sendete zum Startschuss des Projekts ihre Nachrichten in die Welt hinaus. Sie ist mittlerweile vom Netz gegangen. Die Messtechnik am Stamm ist umgezogen zur Kiefer auf der Versuchsfläche in Britz, die zum Eberswalder Thünen-Institut gehört.

"Das Equipment ist nicht neu", Jürgen Müller, Meteorologe an der Forschungseinrichtung. Die Idee, die Messdaten auf diesem Wege unter die Bevölkerung zu bringen, schon. Dass die Belgier sie zuerst hatten, ärgert ihn ein wenig. Dort gab es die ersten Twitterbäume und dorthin werden auch die Messdaten der Kiefer in Britz gesendet - zu den Erfindern des Systems an der Universität Gent. Ein Algorithmus übersetzt sie in die allgemeinverständlichen Kurznachrichten mit den maximal 140 Zeichen in englischer Sprache. 1075 Menschen verfolgen die Neuigkeiten, die der Nadelbaum verbreitet, mittlerweile.

Auf der Versuchsfläche im Barnim ist die 45 Jahre alte und 17Meter hohe Kiefer in bester Gesellschaft. Neben weiteren Kiefern werden dort Daten von Buchen, Douglasien und Lärchen erhoben. Sie alle stecken zu mehreren in sogenannten Lysimetern oder "großen Blumentöpfen", wie Jürgen Müller sagt. Auf einem Viertelhektar sind die Versuchsbäume einer jeweiligen Art auf diese Weise vom Umfeld abgegrenzt.

Obwohl nur die eine Kiefer twittert, geht es auch bei den anderen um Fragen des Wasserhaushaltes und wie sich Trockenstress auswirkt. Denn für die Holzwirtschaft ist es wichtig, bei welchen Bedingungen ein Baum wie wächst. Der Durchmesser der Kiefer lege im Jahr etwa fünf Millimeter zu und nimmt, wenn es warm ist, täglich zehn Liter Wasser auf. Doch wie verändert sich das, wenn der Boden im Zuge klimatischer Prozesse nicht mehr soviel hergibt?

Über die twitternder Kiefer kann sich jeder unkompliziert über die Antwort auf diese Frage informieren. "Der Wald hat keine Lobby", sagt Jürgen Müller. Auf diese Weise bekommt auch er ein öffentlichkeitswirksames Sprachrohr. 10000Euro hat sich der Bund die dafür notwendige Technik kosten lassen. Mit der Zeit werde diese auch günstiger, meint Jürgen Müller. Schließlich haben die Forscher ein ganzes Netzwerk aus twitternden Bäumen im Auge.

Bis die Kiefer in Britz wieder loszwitschert, dauert es noch. Zur Zeit führt sie kein Wasser. Da gibt es nichts zu berichten. "Wasser würde bei diesen Temperaturen gefrieren. Die Zellen sind deshalb entleert", erklärt Müllers Kollegin, die Geografin Tanja Sanders. Sie hatte in der Ideengruppe zum Twitterbaum in Deutschland mitgearbeitet. Im Frühjahr, meint sie, seien die nächsten Kurznachrichten zu erwarten.