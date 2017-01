artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Seit Jahresanfang sollen in Frankreich Beschäftigte in ihrer Freizeit vor beruflichen E-Mails und Anrufen geschützt werden. Betriebe werden angehalten, Erholungszeiten zu respektieren. Und in Deutschland?

artikel-ansicht/dg/0/1/1544174/

Mehr als jeder zweite Beschäftigte hierzulande kennt das, zumindest gelegentlich: Man sitzt abends beim Essen oder im Urlaub mit einem Drink am Pool - da summt das Smartphone: eine E-Mail vom Chef oder ein Anruf mit einer beruflichen Bitte. Bei rund 25 Prozent der Arbeitnehmer ist das sogar gang und gäbe.

Gegen das schleichende Eindringen der Arbeitswelt ins Private regt sich allerdings Widerstand. "Wenn ein Viertel der Beschäftigten sagen, dass sie sehr oft oder häufig außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sein müssen, dann wird klar, dass wir etwas tun müssen", sagt Oliver Suchy, Leiter des Projekts "Arbeit der Zukunft" beim Deutschen Gewerkschaftsbund. "Die permanente Erreichbarkeit führt zu Problemen - familiären wie gesundheitlichen. Deshalb braucht es dafür Regelungen."

Einige große Unternehmen sind dabei schon vorangegangen. So haben etwa Volkswagen, Daimler, BMW oder Bosch bereits interne Regelungen dafür getroffen, den Feierabend tatsächlich als freie Zeit zu akzeptieren. Bei der Deutschen Telekom etwa hat man damit "sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht", wie Sprecher Christian Schwochow betont. "Wir legen Wert darauf, dass unsere Führungskräfte das Recht ihrer Mitarbeiter auf eine Auszeit respektieren." Es sei in Ordnung, wenn Letztere ihr Handy nach der Arbeit abschalten. Man setze dafür auf Absprachen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. "Es gibt darüber keine Kontrolle. Das wollen wir auch gar nicht", unterstreicht Schwochow. In Streitfällen könnten sich Kollegen an Vertrauenspersonen im Unternehmen wenden.

Wie bei der Telekom sieht auch die in Kraft getretene französische Regelung keine Strafen vor. Den Angestellten von Firmen mit mehr als 50 Beschäftigten wird zwar ein Recht zum Abschalten an Abenden und Wochenenden eingeräumt. Dafür werden betriebsinterne Lösungen angemahnt. Es gibt aber keine Verbote für Firmen, ihre Mitarbeiter dennoch fernmündlich einzuspannen.

Das Argument, dass viele Deutsche ohnehin morgens als erstes und abends als letztes ihre E-Mails lesen, lässt Oliver Suchy vom DGB nicht gelten. "Es ist schon noch ein Unterschied, ob das vom Arbeitgeber erwartet wird. Und da ist es nicht trivial, wenn man abends um neun eine E-Mail erhält, in der steht: "Deine Präsentation für morgen ist voll daneben. Da musst Du noch mal ran.' Das kann schon erhebliche Auswirkungen haben."

Eine Studie der Initiative Gesundheit und Arbeit hat 2013 ermittelt, dass ein Drittel der Befragten sich von dienstlichen Anliegen bei Freizeitaktivitäten gestört fühlen. Ein Fünftel führt sogar Schlafstörungen darauf zu zurück. Aber nicht nur gesundheitliche Folgen stören den DGB. "Bei Home Office fallen Überstunden an, die in aller Regel nicht bezahlt werden", erklärt Suchy. "Pro Jahr gibt es eine Milliarde unbezahlte Überstunden in Deutschland." Vieles davon finde im Graubereich des mobilen Arbeitens und Home Office statt. Seine Folgerung: "Es ist wichtig, dass Arbeitszeit besser erfasst wird - und auch vollständig bezahlt wird."

Ein Patentrezept sieht er gleichwohl nicht. Es brauche ein politisches Signal wie in Frankreich - und Dialog : "Das Entscheidende ist, dass die Beschäftigten bei neuen Arbeitszeitmodellen beteiligt werden und mit entscheiden können."