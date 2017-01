Seniorenbeirat sieht Rechte eingeschrÃ¤nkt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Seniorenbeiratssatzung der Stadt Falkensee ist aufzuheben, weil sie nicht den Anforderungen der Kommunalverfassung entspricht. Dies gilt laut Kommunalaufsicht gleichermaßen für die bisherigen Regelungen zur direkten Wahl des Gremiums durch die Einwohner. Entsprechende Beschlüsse wurden am Mittwoch in der Sitzung des Hauptausschusses beraten und jeweils einstimmig zur Entscheidung in die Stadtverordnetenversammlung überwiesen.

An der Wirksamkeit des bestehenden Seniorenbeirats ändert dies zunächst nichts, allerdings würde das Gremium zum Ende der Wahlperiode im Mai 2017 ersatzlos aus dem Amt scheiden, sofern bis dahin keine Neuwahl erfolgt ist.

Um dem vorzubeugen, wurde außerdem eine Statussicherung für die Mitglieder bis zur Neuwahl, längstens bis 30. Juni 2017, beschlossen. Die Wahl des Seniorenbeirats erfolgte zuletzt im Jahr 2012. Wahlberechtigt waren damals mehr als 10.000 Falkenseer ab einem Alter von 60 Jahren. Künftig sollen die Gremiumsmitglieder ausschließlich von der Stadtverordnetenversammlung gewählt werden.

Um den betroffenen Einwohnern dabei jedoch auch künftig eine Mitwirkungsmöglichkeit einzuräumen, soll eine im Vorfeld durchgeführte Briefumfrage die Stadtverordneten über deren Wünsche informieren. Kosten und Durchführung übernimmt die Verwaltung.

Eine eigene Seniorenbeiratssatzung wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die Kommunalverfassung sieht vor, dass die entsprechenden Regelungen in der Hauptsatzung erfolgen.

Diese muss nun neu gefasst werden. "Eine Hauptsatzung sollte nicht zu häufig geändert werden, denn letztlich ist diese auch in etwaigen Gerichtsverfahren maßgeblich. Wir haben deshalb bei dieser Gelegenheit, Dinge, die uns aufgefallen sind, gleich mit geändert, etwa den Passus zu Aufgaben und Kompetenzen der Gleichstellungsbeauftragten", erläuterte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) am Mittwoch.

Die Einarbeitung der rechtlichen Festlegungen für den Seniorenbeirat fand indes nicht die Zustimmung desselben. "Aus meiner Sicht sind unsere Rechte in der Neufassung der Hauptsatzung im Vergleich zu vorher eingeschränkt. Bisher wurden wir mehr einbezogen, etwa in Planungsprozesse, konnten auch Anträge stellen", meldete sich Beiratsvorsitzende Dr. Margot Kleinert kritisch zu Wort. Zum Punkt "Antragsrecht" will Müller nun zur Klärung bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung die Kommunalaufsicht konkret anschreiben - wenngleich der Verwaltungschef versicherte, an der Lebenswirklichkeit würde sich durch die Neuregelung nichts ändern.