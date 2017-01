Tagesklinik-ErÃ¶ffnung erst im April

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Eröffnung der Tagesklinik für Geriatrie-Patienten in der Eisenbahnstraße in Fürstenwalde verzögert sich bis ins Frühjahr. Als neuer Starttermin ist nun der 1. April geplant. Das hat der künftige Betreiber, das Evangelische Krankenhaus Woltersdorf, auf Nachfrage mitgeteilt. Ursprünglich war die Eröffnung bereits für Ende 2016 vorgesehen. Krankenhaus-Geschäftsführer Michael Bott nannte als Grund für den Zeitverzug eine verspätet eingegangene Baugenehmigung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544176/

Nachdem es um den Jahreswechsel eine Pause bei den laufenden Umbauarbeiten gab, herrschte am Donnerstag betrieb auf der Baustelle. Der Innenausbau ist im Gange, unter anderem werden derzeit neue Gipskartonwände für eine neue Raumaufteilung errichtet. Die Tagesklinik entsteht im Gebäude an der Ecke Spreebrücke, in dem auch die Bundesagentur für Arbeit ihre Fürstenwalder Niederlassung unterhält.

Die Tagesklinik bezieht dort weite Teile des Erdgeschosses mit seinen gläsernen Vorbauten mit blauen Fensterrahmen, die das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes prägen. Diese Räume standen zuletzt großteils leer. Die Arbeitsagentur, die dort zuvor einen Teil der Räume nutzte, ist komplett in die oberen Etagen gezogen. Ungeachtet der Bauarbeiten für die Klinik ist im Erdgeschoss bereits weiteres Leben eingekehrt. Seit dieser Woche wird ein Teil der Räume von der Kinderarztpraxis von Jutta Geisthardt genutzt.

Das Konzept des Evangelischen Krankenhauses Woltersdorf ist nach Angaben von Bott unverändert. Die Tagesklinik entsteht mit 20 Plätzen. Über die künftige Auslastung lasse sich jetzt noch nichts Konkretes sagen, da die Platzvergabe kurzfristig an Akutkranke erfolge. Aus Erfahrungen mit einer gleichartigen Tagesklinik, die das Krankenhaus bereits seit Längerem in Strausberg betreibt, gehe er jedoch von großer Nachfrage aus. "In Strausberg haben wir 15 Plätze, die in der Regel ausgelastet sind. Und Fürstenwalde verfügt über ein großes Einzugsgebiet", sagte Bott.

Für Ärzte und Pflegepersonal entstehen nach Angaben des Geschäftsführers in Fürstenwalde etwa zehn bis zwölf Arbeitsplätze. Teilweise werde auch Personal aus dem Krankenhaus in Woltersdorf verlagert.