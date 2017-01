Video-Sprechstunden fÃ¼r Patienten in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Ob Juckreiz, Kopfschmerzen oder Haarausfall - die Leiden, mit denen sich die rund 100 Ärzte der "Tele Clinic" befassen, sind vielfältig. Dabei bietet das Münchner Unternehmen keine Betten, sondern betreut die Patienten per Online-Chat. Die Mediziner unterschiedlicher Fachbereiche werden - je nach Verfügbarkeit - von der Zentrale zugeschaltet. "Unser Ärzte-Netzwerk reicht von Rügen bis Bayern", sagt Katherina Jünger.

Die Juristin ist Mitgründerin von "Tele Clinic" und schwärmt von den Vorteilen der Video-Sprechstunde. "Ein Klassiker bei uns ist, dass besorgte Mütter am Wochenende anrufen und schildern, dass sich der Husten ihres Kindes verschlimmert hat", berichtet die 25-Jährige. Dann stelle sich für Eltern häufig die Frage, ob sie eine Rettungsstelle aufsuchen sollen. "Manchmal helfen jedoch auch beruhigende Worte unserer Experten und Tipps für bewährte Hausmittel."

Bislang sind die im vergangenen Juli gestarteten telemedizinischen Angebote des Unternehmens eine privatärztliche Leistung und müssen von den Patienten direkt bezahlt werden. Doch mittlerweile bieten zwei gesetzliche Krankenkassen an, diese Kosten zumindest teilweise zu übernehmen - darunter seit Jahresbeginn die Brandenburgische BKK mit Sitz in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). Weitere werden folgen, versichert Jünger.

Die meisten Nachfragen gebe es in den Bereichen Kinderheilkunde und Dermatologie, sagt die Geschäftsführerin. Aber auch psychotherapeutische Beratungen würden häufig gebucht. "Die Patienten suchen auch Rat bei Problemen, mit denen sie sonst nur ungern Ärzte konsultieren, etwa Erektionsstörungen", berichtet sie. Auf dem Gebiet der Orthopädie seien Zweitmeinungen gewünscht. "Man kann bei uns Röntgenbilder hochladen und begutachten lassen."

Bislang nutzen 2600 Patienten regelmäßig die Video-Sprechstunden, die von 6 bis 23 Uhr an sieben Tagen in der Woche angeboten werden. Annette Rogalla, Sprecherin der Brandenburgischen BKK, legt großen Wert darauf, dass damit keine Ärzte ersetzt werden sollen. Denn nach wie vor gilt ein "Fernbehandlungsverbot" für Mediziner, welches allerdings mittlerweile von Ärztekammern aufgeweicht wurde.

"Viele Versicherte googeln im Internet nach Krankheiten, unter denen sie womöglich leiden. Jetzt haben sie konkrete Ansprechpartner", sagt sie. Sie könnten beispielsweise aus der Ferne abklären lassen, ob sie bei einem Hautausschlag dringend einen Dermatologen aufsuchen sollten. "Man hält die Kamera auf den Arm und bekommt medizinische Informationen."

Die Krankenkasse sieht in der Kooperation eine von vielen Lösungen gegen den Ärztemangel in Brandenburg. "Die medizinische Versorgung ist in ländlichen Regionen ein großes Problem", meint Rogalla. So sei knapp die Hälfte der rund 50 Ärzte in Eisenhüttenstadt über 60 Jahre alt. Unbegrenzt könnten Versicherte jedoch nicht die Internet-Ärzte zu Rate ziehen. Die Erstattungen sind auf 30 Euro im Quartal begrenzt. Wie viel eine virtuelle Sprechstunde kostet, teilt die "Tele Clinic" nicht mit. Das richte sich nach der Gebührenordnung für privatärztliche Leistungen, sagt Jünger.

Dabei übertrumpfen sich Krankenkassen längst mit eigenen Digitalisierungsstrategien. So können sich Patienten der AOK Nordost online mit Psychotherapeuten unterhalten - vorerst ein Modellprojekt. Versicherte der Techniker Krankenkasse haben die Möglichkeit, Hautärzte über ihre Webcam zu konsultieren. Zudem werden im Rahmen des Charité-Forschungsprojekts "Fontane" insgesamt 1500 Patienten mit chronischer Herzschwäche aus der Ferne betreut. Ein Großteil der Betroffenen lebt in Brandenburg. 2018 sollen erste Ergebnisse dazu vorliegen, ob durch dieses Angebot die Zahl der Krankenhausaufenthalte reduziert werden kann, sagt Projektmitarbeiterin Sandra Prescher.

Verbände von Ärzten und Krankenkassen, die vom Bund beauftragt wurden, Telemedizin voranzutreiben und die Vergütungen auszuhandeln, sehen jedoch klare Grenzen. "Das Prinzip kann nicht heißen: Technik um jeden Preis", sagt Roland Stahl, Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ann Marini vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen bezweifelt, ob auf diese Weise zusätzliche Angebote für Patienten geschaffen werden. "Die Ärzte werden die Chats in ihre gewohnten Sprechstunden integrieren", sagt sie. Die Zeit sei begrenzt.