"ZusammenrÃ¼cken in schwierigen Zeiten"

Beeskow (MOZ) In diesen politisch schwierigen Zeiten sei es wichtig, in Beeskow zusammenzurücken und zusammenzuarbeiten. Das sagte Vorsitzender Dieter Siegesmund beim Empfang des Seniorenbeirates am Donnerstag im Frauenladen. Sein Dank galt den Ehrenamtlichen für ihre selbstlose, gemeinnützige Arbeit.