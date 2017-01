Polizei findet Vermissten in Hohen Neuendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Die Polizei hat am Donnerstag einen mehrere Stunden lang vermissten Mann aus Hohen Neuendorf aufgegriffen. Der an Alzheimer erkrankte 72-Jährige hatte gegen 16 Uhr seine Wohnung in der Waldstraße verlassen, um zum Briefkasten zu gehen, war aber nicht zurückgekommen. Gegen 19 Uhr alarmierte seine Frau die Polizei. Die suchte den Vermissten mit einem Großaufgebot und setzte einen Spürhund ein. Wegen der schlechten Witterungsbedingungen kam der Hubschrauber nicht zum Einsatz. Gegen 21.25 Uhr entdeckten Beamte den 72-Jährigen nach dem Hinweis eines Anwohners, der durch Lautsprecherdurchsagen der Polizei auf die Suche aufmerksam geworden war, an der Niederheide. Der Mann war ohne Jacke unterwegs und deshalb leicht unterkühlt. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn.